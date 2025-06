TWS、感動の初単独コンサートが大成功！次なる舞台は日本6都市ツアー「もっとかっこよくなって…」

TWSが初の単独コンサートで、“青春アイコン”と呼ばれる理由を証明した。

【画像】TWS、俳優パク・ボゴムまで虜に!

TWSは6月20日〜22日までの3日間、ソウル・蚕室(チャムシル)室内体育館で初の単独コンサート「2025 TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN SEOUL」を開催。高い関心を受けて視界制限席まで追加販売され、計1万6000人以上の観客が熱気を共有した。

また、日本、アメリカをはじめとする37の国と地域のファンがオンラインストリーミングで公演を楽しんだ。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

グループのスローガン「TWENTY FOUR SEVEN WITH US(いつでもTWSと共に)」をテーマにした今回のコンサートでは、これまで披露してきた“青春の色彩”を余すことなく表現。TWSとしてのアイデンティティを明確に刻みつけるとともに、未来への希望も感じさせた。

ステージは、TWSのエネルギーを象徴するような圧巻のパフォーマンスで幕を開けた。14人のダンサーとともに『Oh Mymy:7s』『Freestyle』『Double Take』を連続披露し、洗練されたイントロとオールドスクールなダンスブレイクで観客を魅了。ダイナミックな動きでステージを支配し、視線を一気に引き込んだ。

“ボーイフッド・ポップ”と称されるTWS独自の爽やかで希望あふれる楽曲『plot twist』『hey!hey!』『unplugged boy』『If I'm S, Can You Be My N?』などでは、会場全体が青春そのものに包まれた。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

さらに『Lucky to be loved』『Last Festival』では叙情的な一面を見せ、『Freestyle』を含む『Comma,』『GO BACK』といった収録曲も初披露。これまでの清涼感に加え、成熟したステージで42(TWSファン)を圧倒した。ラストにはバンドアレンジによる『Highlight』を披露し、デビューからの成長ぶりを全曲で見せつけた。

アンコールでは、「いつも一緒にいるよ 42」「42だけがすべて」「TWS 42 Forever」と書かれたTシャツ姿で登場。メンバーたちは「ペンライトが見えること、42のみなさんにステージを届けられることが、子どものようにうれしかった」「42のおかげで力をもらい、メンバー同士の絆もさらに深まった」と涙をこらえながら感謝を伝えた。

続けて、「僕たちの青春はまだ終わっていない。これからもっとかっこよくなっていくTWSを見守ってほしい。TWSと作ったこの最初の思い出を心に大切にしまってくれたらうれしい。これからも一緒にいよう。愛してます」と締めくくった。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

ソウル公演を成功裏に終えたTWSは、7月から日本ツアーに突入する。広島(7月11日)を皮切りに、愛知(13〜15日)、福岡(17〜18日)、宮城(25〜26日)、大阪(28〜30日)、神奈川(8月9〜10日)の全6都市で13公演を開催予定だ。