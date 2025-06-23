°äÂ²¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡× ²ÆìÀï½ª·ë¤«¤é80Ç¯¡Ö°ÖÎî¤ÎÆü¡×¤ÇÄÉÅé¼°
¤¤ç¤¦¤Ï80Ç¯Á°¤Î²ÆìÀï¤ÇÁÈ¿¥Åª¤ÊÀïÆ®¤¬½ª·ë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö°ÖÎî¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ç¤Ï¡ÖÄÉÅé¼°¡×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
80Ç¯Á°¤Î²ÆìÀï¤Ç¤Ï¡¢·³Ì±¤¢¤ï¤»¤Æ20Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬ÀïÆ®¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿»åËþ»ÔËàÊ¸¿Î¤Ë¤Ï¡¢¤±¤µÁá¤¯¤«¤éÂ¿¤¯¤Î°äÂ²¤é¤¬Â¤ò±¿¤Ó¡¢µ¾À·¼Ô¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤È·»¤òË´¤¯¤¹¡Ê80Âå¡Ë
¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Û¤â¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡×
¤¤ç¤¦6·î23Æü¤ÏµìÆüËÜ·³¤ÎµíÅçËþ»ÊÎá´±¤¬¼«·è¤·¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÀïÆ®¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆü¤ÇÁ´ÀïË×¼Ô¤ò°ÖÎî¤¹¤ëÄÉÅé¼°¤Ë¤Ï¡¢¶Ì¾ëÃÎ»ö¤äÀÐÇËÁíÍý¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ ²Æì¸©ÃÎ»ö
¡Ö½»Ì±¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À²ÆìÀï¤Î¼ÂÁê¤È¶µ·±¤ò¸©Ì±°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼é¤êÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÀïÁè¤Î¶ò¤«¤µ¤ÈÈá»´¤µ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ê¿ÏÂ¤ÇË¤«¤Ê²Æì¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î½ÅÍ×¤ÊÀÕÌ³¡×
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¡¢²ÆìÀï¤ÎÎò»Ë¤ò½¤Àµ¡¢âä¾®²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤òË¬¤Í¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£