【グラスハート (1)】 【グラスハート 音楽は何処に?】 6月24日 発売予定 価格:792円

グラスハート(1)

幻冬舎は、バーズコミックスより若木未生氏による著作「グラスハート」のコミカライズを6月24日に発売する。これに加え、番外編「グラスハート 音楽は何処に?」を同日、792円で発売する。

本書は7月にNetflixでドラマ化予定の「グラスハート」原作小説をコミカライズしたもの。「グラスハート(1)」は田口囁一氏が描き、「音楽は何処に?」は朔田浩美氏が描く。

グラスハート 音楽は何処に?

