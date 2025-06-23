キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、ミラーレスカメラや交換レンズなどを対象とした「キヤノン 夏のキャッシュバック2025」を6月27日（金）から実施する。購入・応募者に対し、最大5万円の還元を行う。

人気の「EOS R5 Mark II」をはじめ、特定のキヤノン製品を対象とした購入キャンペーン。期間中、対象製品を購入した応募者全員が参加できる。さらにキャンペーン応募後にアンケートに回答すると、EOS学園の受講料2,500円分のクーポンを受け取れる。

キャンペーン名

キヤノン 夏のキャッシュバック2025

対象購入期間

2025年6月27日（金）～10月1日（水）

応募締切

2025年10月15日（水）※当日消印有効

対象製品

5万円キャッシュバック

EOS R3・ボディー EOS R5 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R5 Mark II・ボディー EOS R5 C・ボディー

4万5,000円キャッシュバック

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

4万円キャッシュバック

RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM RF200-800mm F6.3-9 IS USM

3万円キャッシュバック

EOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット EOS R6 Mark II・ボディー EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット EOS R8・ボディー

2万5,000円キャッシュバック

RF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USM

2万円キャッシュバック

RF24-105mm F4 L IS USM（キット同梱品は非対象） RF100mm F2.8 L MACRO IS USM

1万5,000円キャッシュバック

EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット EOS RP・ボディー EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット EOS R50・ダブルズームキット（ホワイト、ブラックのどちらも対象） EOS R100・ダブルズームキット

1万円キャッシュバック

EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R10・ボディー EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット(※5) EOS R50・ボディー（ホワイト、ブラックのどちらも対象） EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R100・ボディー RF24mm F1.8 MACRO IS STM RF100-400mm F5.6-8 IS USM RF24-105mm F4-7.1 IS STM（キット同梱品は非対象）

5,000円キャッシュバック

RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM（キット同梱品は非対象） PowerShot V10（ブラック、シルバー、ホワイトの全カラーが対象） PowerShot V10・トライポッドグリップキット PowerShot GOLF

3,000円キャッシュバック

RF50mm F1.8 STM

2,000円キャッシュバック

SELPHY CP1500（ホワイト、ピンク共に対象）

キャンペーンサイト：

https://personal.canon.jp/product/campaign/camera-summer2025