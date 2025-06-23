キャンペーン：EOS R5 Mark IIが実質“5万円引き”に 「キヤノン 夏のキャッシュバック2025」が来週スタート
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、ミラーレスカメラや交換レンズなどを対象とした「キヤノン 夏のキャッシュバック2025」を6月27日（金）から実施する。購入・応募者に対し、最大5万円の還元を行う。
人気の「EOS R5 Mark II」をはじめ、特定のキヤノン製品を対象とした購入キャンペーン。期間中、対象製品を購入した応募者全員が参加できる。さらにキャンペーン応募後にアンケートに回答すると、EOS学園の受講料2,500円分のクーポンを受け取れる。
キャンペーン名
キヤノン 夏のキャッシュバック2025
対象購入期間
2025年6月27日（金）～10月1日（水）
応募締切
2025年10月15日（水）※当日消印有効
対象製品
5万円キャッシュバックEOS R3・ボディー EOS R5 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R5 Mark II・ボディー EOS R5 C・ボディー
4万5,000円キャッシュバックRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
4万円キャッシュバックRF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM RF200-800mm F6.3-9 IS USM
3万円キャッシュバックEOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット EOS R6 Mark II・ボディー EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット EOS R8・ボディー
2万5,000円キャッシュバックRF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USM
2万円キャッシュバックRF24-105mm F4 L IS USM（キット同梱品は非対象） RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
1万5,000円キャッシュバックEOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット EOS RP・ボディー EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット EOS R50・ダブルズームキット（ホワイト、ブラックのどちらも対象） EOS R100・ダブルズームキット
1万円キャッシュバックEOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R10・ボディー EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット(※5) EOS R50・ボディー（ホワイト、ブラックのどちらも対象） EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R100・ボディー RF24mm F1.8 MACRO IS STM RF100-400mm F5.6-8 IS USM RF24-105mm F4-7.1 IS STM（キット同梱品は非対象）
5,000円キャッシュバックRF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM（キット同梱品は非対象） PowerShot V10（ブラック、シルバー、ホワイトの全カラーが対象） PowerShot V10・トライポッドグリップキット PowerShot GOLF
3,000円キャッシュバックRF50mm F1.8 STM
2,000円キャッシュバックSELPHY CP1500（ホワイト、ピンク共に対象）
キャンペーンサイト：
https://personal.canon.jp/product/campaign/camera-summer2025