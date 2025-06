ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、撥水素材で水も弾いてくれる「日よけクロス付きアウトドアハット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/グーフィー」日よけクロス付きアウトドアハット

© Disney

価格:各4,990円(税込)

頭周りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:約7cm

つば部分:UVカット率約99%以上素材

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

シックな色のアウトドアハット。

ワンタッチテープで取り外しできる日よけクロスで首元をカバーできます!

あご紐は取り外しが可能で、つば部分はUVカット率約99%以上の素材が使用されています。

さらに撥水機能素材で水を弾くのもうれしいポイント。

デザインは「ミッキーマウス」と「グーフィー」の2種類がラインナップされています。

ブラック(ミッキーマウス)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのアウトドアハット。

黒が基調なのでコーディネートに合わせやすく、デイリー使いに重宝しそう☆

© Disney

サイドには、ロゴ刺繍のワッペンが付いています。

さりげない「ミッキーマウス」モチーフデザインで、おしゃれなアクセントに!

グレージュ(グーフィー)

© Disney

「グーフィー」デザインのアウトドアハット。

ハットと日よけクロスの配色使いがかわいい☆

それから、グレージュが基調なので大人っぽく落ち着いた印象です。

© Disney

「グーフィー」の刺繍ワッペンはシルエットとロゴデザイン。

緑×赤の丸いワッペンで存在感があります☆

© Disney

それぞれ、後ろがスピンドルゴム仕様になっているのでサイズ調節が可能。

ハット本体の表は撥水素材になっているので水を弾き、アウトドアや海、プールなどでも活躍します。

内側は抗菌防臭メッシュ素材になっているため、暑い日でも快適です。

機能が充実したオシャレなアウトドアハット。

撥水素材で水も弾いてくれる、ディズニーデザイン「日よけクロス付きアウトドアハット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

