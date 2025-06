Vansと「ちびまる子ちゃん」「コジコジ」が初めてタッグを組んだコラボレーションコレクション「Vans x MOMOKO SAKURA」が発売される。遊び心あふれるシューズやアパレルが展開される。同コレクションでは、さくらももこさんによる「ちびまる子ちゃん」と「コジコジ」のキャラクターやモチーフを取り入れたシューズ、アパレル、アクセサリーを展開。Vansを代表する「Old Skool」や「Slip-On」などのモデルに、キャラクターの世界観が楽しく表現されたデザインが施されている。キャンペーンビジュアルには、さくらさんの作品のファンであるタレント・作家のモモコグミカンパニー(元BiSH)が登場している。

同コレクションは、27日から7月6日まで、さくらさんの出身地・静岡県清水区の「エスパルスドリームプラザ」で開催されるPOP UP STORE『Vans x MOMOKO SAKURA POP UP STORE by ABC-MART』で先行販売を実施。“清水らしさ”を感じるオレンジカラーのバンダナも、POP UP STORE限定アイテムとして登場する。一般販売は7月4日より、全国のVans STORE、ABC-MART GRAND STAGE一部店舗、ABC-MART一部店舗、ABC-MART GRAND STAGE公式オンラインストアにてスタートする。■おもな商品ラインナップ<ちびまる子ちゃん>・Old Skool:まる子の表情でチェッカー柄を彩ったモデル。うさぎとねこのチャーム付き。1万2100円。・Authentic:まる子とクラスメイトの総柄、ポップなロゴをあしらった一足。1万1000円。・Slip-On:世界地図をモチーフにした扉絵を全面プリント。9900円。<コジコジ>・Old Skool:コジコジの表情を刺繍でデザイン。セリフ入りの吹き出しも。1万2100円。・Slip-On(Check):チェッカー柄からコジコジとおたんこなすが顔を覗かせるデザイン。9900円・Slip-On(Comic):コミックの印象的な場面を配したモデル。9900円。<アパレル・アクセサリー>スケートボードに乗るまる子や、セリフを発するコジコジをあしらったTシャツ4種(5500円)に加え、スリッポン型のキーホルダー(5500円)、ペイズリーパターンのバンダナ(2200円)なども展開。POP UP限定でオレンジバンダナ(2200円)も用意される。