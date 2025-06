セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は、2025年6月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『アナと雪の女王』 マスコット てつなぎVer.を紹介します。

セガプライズ ディズニー『アナと雪の女王』 マスコット てつなぎVer.

登場時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約8×4×11cm

種類:全4種(エルサ(大人)、アナ(大人)、エルサ(子ども)、アナ(子ども))

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニーアニメーション作品『アナと雪の女王』から、「エルサ」と「アナ」のぬいぐるみが登場。

「エルサ」と「アナ」は子どもと大人、それぞれ2種類ずつラインナップされます。

また、手に付いているスナップボタンで姉妹が手をつなげる、ユニークな仕様になっているのも特徴。

大人同士や子ども同士の組み合わせで楽しめるのも嬉しいポイントです☆

エルサ(大人)

トレードマークでもある水色のドレスを着た、大人の「エルサ」

横に流した髪や、凛とした表情が素敵です☆

アナ(大人)

ケープを羽織った姿で登場する、大人の「アナ」

ドレスのお花の模様など、細部まで丁寧に再現されています。

エルサ(子ども)

髪の毛をまとめた、幼少期の「エルサ」

頬をピンクに染めた、幼い表情が愛らしさ満点です☆

アナ(子ども)

緑色のルームウェアを着た、子ども時代の「アナ」

今にも無邪気にはしゃぐ「アナ」の声が聞こえてきそうです!

コレクションできた数だけ、ずらりと横並びで手をつなぐことができるマスコット。

セガプライズの『アナと雪の女王』 マスコット てつなぎVer.は、2025年6月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

