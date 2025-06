【DOG MATIC】 6月23日 連載開始

講談社は、マンガ「DOG MATIC」の連載を6月23日に「コミックDAYS」にて開始した。

「DOG MATIC」は、ツナマサ氏によるファンタジー作品。借金返済のため、獣人の屋敷でメイドとして働く少女・ブッチが、「獣化実験」により一変するという様子が描かれる。

第1話が無料公開されており、6月30日からは第2話が無料公開予定。

□「DOG MATIC」作品1話のページ

【「DOG MATIC」あらすじ】

その昔、人類は獣の形とそれ以外に進化を遂げた。牙や爪がある肉食獣、体力や運動能力がある草食獣、そして何も持たない最下層・人間。借金返済のため、獣人の屋敷でメイドとしてこき使われている少女・ブッチ。彼女の人生は「獣化実験」により一変する!己の牙と爪で未来を切り拓け!獣人世界の反逆ビーストファンタジー!

