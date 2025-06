お部屋探しのエイブルでは、2025年6月23日(月)から7月23日(水)までの期間、「エイブル暮らしに癒しをキャンペーン」を開催!

“サ活”以外にも便利な使い方いろいろで、サウナにも日常にも寄り添うやさしい「ベイマックス」デザインが魅力です☆

エイブル「ベイマックス」デザインサウナマット プレゼントキャンペーン

実施期間:2025年6月23日(月)〜7月23日(水)

暮らしに癒しを与えてくれるグッズが当たるチャンス

抽選で46名様にエイブルオリジナルベイマックス デザインの

サウナマットをプレゼント 【応募方法】

@able826 をフォロー

この投稿をリポストする

https://t.co/wTdhnbriPh でX連携して結果をチェック! 【応募期間】… pic.twitter.com/0rGCYoa4kb - エイブル【公式】 (@able826) June 23, 2025

お部屋探しのエイブルでは2025年6月23日(月)〜7月23日(水)までの1か月間、エイブル公式Xのフォローと対象ポストをリポストした方の中から抽選で心と体のケア・ロボットの「ベイマックス」がデザインされたサウナマットを「ベイマックス」のボディの色の「シロ」にちなんで46名にプレゼント!

さらに、抽選結果で該当画面が出た方にはWチャンス!キャンペーン対象店舗に来店すると240名に先着で同じサウナマットがもらえます。

キャンペーン応募方法

参加方法

1)エイブル公式X(@able826)のフォロー

2)対象のキャンペーンポストをリポスト

3)その場で抽選結果を表示※当選者には後日賞品を発送

4)3)の抽選結果で該当画像が出た方にはWチャンス

5)該当画像が表示されている画面をスクリーンショット

6)キャンペーン対象店舗に5)の画面を見せた方に先着240名様にサウナマットをプレゼント ※なくなり次第終了

キャンペーン対象店舗

関東:エイブル大和店、エイブル渋谷店、エイブル北千住店

関西:エイブル西田辺店、エイブル瓢箪山店、エイブル阪神尼崎店

九州:エイブル東公園店、エイブル鹿児島中央駅前店

対象店舗はキャンペーン対象店舗のステッカーとのぼりが目印!

※一部店舗は店内に設置している場合があります

キャンペーン特設ページ:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/totonou-with-able

エイブル公式X:https://x.com/able826

景品「ベイマックス」デザインサウナマット

© Disney

今回プレゼントされるグッズは、心と身体を癒してくれることで人気の「サウナ」で使えるサウナマット。

ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボット「ベイマックス」を大きくデザインに取り入れています。

サウナマットは大人ひとりが座れるくらいの大きさ。

爽やかな青系カラーと、表裏で印象の異なるデザインが特徴です。

© Disney

鮮やかな水色の麻の葉模様に、斜めに走る濃紺のライン。

「ベイマックス」の顔が大きく描かれた、インパクトのあるポップなデザインです。

サウナの“サ”をイメージしたマークもアクセントに。

© Disney

また、反対側の面はネイビーの市松模様を背景に、ロゴとちょこんと座ったベイマックスの姿を配置。

© Disney

落ち着いた配色で、シンプルかつ洗練された印象に仕上がっています。

© Disney

サイドには赤いストラップが付属しており、折りたたんで手軽に持ち運ぶことができます。

銭湯やサウナだけでなく、さまざまなシーンで活躍する実用性の高いアイテムです。

© Disney

サウナマットは座り心地をよくしてくれて、熱さ・冷たさを和らげてくれるので“サ活”以外でも活躍!

公園やビーチでのレジャーシートに

フェスやイベントでのマイスペース確保に

車内での座布団・腰当て代わりに

レジャーやスポーツ、お出かけ、待機時間に使っても便利です。

© Disney

また、モダンな和柄デザインなので立てかけて飾ってもかわいい!

玄関先に置いたり、季節の小物と一緒に使うと癒し空間のできあがりです。

© Disney

使い方次第で、癒しと快適さを届けてくれるベイマックスデザインのマット。

持ち運びやすく、洗いやすい素材なら、さらに便利さが広がりそうです!

【予告】次回来店キャンペーンのお知らせ

© Disney

2025年も来店したお客様に先着で、ディズニーデザインうちわをプレゼントするキャンペーンを開催!

さらにうちわの裏面から参加が出来る抽選キャンペーンも行われます。

今回は2種類のうちわが登場予定。

© Disney

第1弾はかわいい表情の「スティッチ」デザインのうちわ、

第2弾はどこか懐かしいタッチで描かれた「ミッキー&フレンズ」デザインのうちわです。

実施期間:第1弾:2025年6月26日(木)〜7月27日(日)/第2弾:2025年8月19日(火)〜9月16日(火)

応募条件:エイブルのキャンペーン対象店舗に来た方に先着でプレゼント

※詳細は、後日エイブル公式X、Instagram、特設ページで告知いたしますのでもうしばらくお待ちください。

「ベイマックス」と一緒に、暑い夏をもっと楽しく、もっと快適に!

2025年6月23日(月)から開催される「エイブル暮らしに癒しをキャンペーン」の紹介でした。

エイブル公式Xのアカウントはこちら:https://x.com/able826

注意事項

・当選賞品の変更はできません。

・当選の権利は、ご本人のみ有効とし第三者に譲渡することはできません。

・当選賞品の転売は禁止です。

© Disney

