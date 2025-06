西野カナが、クリスマスライブを12月17日、18日にKアリーナ横浜にて開催。また、新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」を7月23日に配信リリースする。

(関連:【画像あり】西野カナ、新曲も披露したアリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』追加公演ライブ写真)

本情報は、6月21日、22日にさいたまスーパーアリーナにて開催された全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』追加公演のアンコールにて発表されたもの。アンコールのラストでは「新曲持ってきました~!」というセリフから、未発表の新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」をサプライズ披露した。

また、同公演の歌唱時のライブ写真も公開。純白の光沢が華やかな肩出しのドレス衣装、白のノースリーブシャツ×黒のロングワンピースのモノトーンでまとめた大人シックなコーディネートなど、西野カナらしい華やかな衣装を身にまとった姿が写し出されている。

さらに、同公演の模様が9月にWOWOWにて独占放送および配信決定。7カ月連続特集として、過去のライブ全10本とMV集も合わせたフルボリュームで放送される。

なお、クリスマスライブのチケットは、現在ファンクラブ先行が受付中だ。

(文=リアルサウンド編集部)