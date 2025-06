【サオリ】 受注期間:6月23日~9月3日 2026年4月30日 発売予定 価格:24,980円

Wonderful Worksは、フィギュア「サオリ」を2026年4月30日に発売する。受注期間は9月3日まで。価格は24,980円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、アリウススクワッドのリーダー「錠前サオリ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

サオリの鍛え上げられたしなやかな肉体に特徴的なコート、存在感を放つアサルトライフル、メカニカルなマスクなどディテールに拘って造形しており、別パーツの「マスクオフフェイスパーツ」を使用して素顔の状態に付け替えることができる。

さらに帽子、コートは取り外しが可能でプレイバリューも高くなっており、廃墟のイメージで制作された台座と併せることで、劇中の先生と敵対し、共に駆け抜けた「サオリ」の魅力を再現している。

仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/7スケール サイズ:全高 約265mm

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.