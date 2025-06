歌手の西野カナが、21日、22日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで全国アリーナツアーの追加公演を開催した。活動再開後初、2018年以来およそ7年ぶりとなった全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』は、全国6会場12公演でのべ13万人を動員。追加公演として開催された今回の公演では、5月に配信リリースされた新曲「With You」や、「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「GO FOR IT !!」など、全26曲を披露。純白の光沢ある肩出しドレスや、白のノースリーブシャツ×黒のロングワンピースといったモノトーンコーデなど、華やかな衣装姿でファンを魅了した。

アンコールのMCでは、12月に神奈川・Kアリーナ横浜で行われるクリスマスライブの開催がサプライズ発表された。『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』と題し、12月17日、18日の2日間にわたって開催される。さらにアンコールのラストには、「新曲持ってきました〜!」という言葉とともに未発表の新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」をサプライズ披露。同楽曲は7月23日に配信リリース予定で、現在は事前配信予約も受付中となっている。当日のセットリストをまとめたプレイリストも公開されており、ライブの余韻を楽しむことができる。さらに、さいたまスーパーアリーナ公演の模様が9月にWOWOWで独占放送・配信されることも決定。過去のライブ全10本とMV集を含む7ヶ月連続特集として展開される。