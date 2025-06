ゴチゾウを認識して音声が発動！プレミアムバンダイ「DXガヴフォン ラキア＆デンテEDITION」

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、ゴチゾウを認識して音声が発動する、ガヴフォンの収録音声を一新した「DXガヴフォン ラキア&デンテEDITION」の予約受付を2025年6月23日(月)16時に開始!

プレミアムバンダイ「DXガヴフォン ラキア&デンテEDITION」

・価格 :4,400円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ガヴフォン ラキア&デンテEDITION…1

ザクザクチップスゴチゾウ(泣き顔ver.)…1

・商品サイズ:ガヴフォン ラキア&デンテEDITION

…W約75mm×H約130mm×D約28mm

ザクザクチップスゴチゾウ(泣き顔ver.)

…H約56mm×W約52mm×D約28mm(変形前)

・商品素材 :ガヴフォン ラキア&デンテEDITION…ABS・PP

ザクザクチップスゴチゾウ(泣き顔ver.)…MABS・PP

・対象年齢 :3才以上

・生産エリア:中国

・電池 :LR44×3 ※セットされている電池はテスト用です

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年6月23日(月)16時〜2025年8月24日(日)23時予定

・商品お届け:2025年12月予定

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、ゴチゾウを認識して音声が発動する、ガヴフォンの収録音声を一新した「DXガヴフォン ラキア&デンテEDITION」の予約受付を2025年6月23日(月)16時に開始します。

■商品特長

『仮面ライダーガヴ』より、ライダーゴチゾウシリーズを認識して音声が発動するガヴフォンの音声を一新、ラキア(演:庄司浩平)、デンテ(声:多田野曜平)のボイスを新たに収録した「DXガヴフォン ラキア&デンテEDITION」を発売します。

この商品はラキアとデンテとの電話遊びが可能。

ラキアとデンテのボイスは合計20種以上収録しています。

さらにゴチゾウをセットし認識させることにより発動するゴチゾウの解説に関しては、発売済み「DXガヴフォン」から一新し、ショウマ(演:知念英和)、幸果(演:宮部のぞみ)、絆斗(演:日野友輔)に加えて、ラキアによる解説音声が内蔵されています。

また、レジェンドライダーゴチゾウをセットした際の音声も変更し、必殺技関連の音声が発動します。

また本商品には、特別な「ザクザクチップスゴチゾウ(泣き顔ver.)」が付属。

セットすることで、劇中で印象的だったデンテからラキアへのメッセージが再生されるほか、ショウマ、幸果、絆斗宛てのメッセージも再生可能です。

※お子様が耳に当てた時の安全性を考慮し音量が小さくなっています。

※「ガヴフォン ラキア&デンテEDITION」は形状上、一部のライダーゴチゾウシリーズには対応していません。

※ザクザクチップスゴチゾウ(泣き顔ver.)は別売りの「DX変身ベルトガヴ」などにセットした場合、発売済みの「ザクザクチップスゴチゾウ」とは異なる音声が発動します。

DXガヴフォン ラキア&デンテEDITION(商品イメージ)

ザクザクチップスゴチゾウ(泣き顔ver.)(商品イメージ)

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

