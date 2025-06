【カービィの 夢の泉の星こばこ】 6月23日より予約開始 価格:2,592円

鶴屋吉信は、「星のカービィ」とコラボレーションした和菓子「カービィの 夢の泉の星こばこ」を7月1日より期間限定で復活販売する。価格は2,592円。

2023年に発売された鶴屋吉信と「星のカービィ」のコラボ和菓子「カービィの 夢の泉の星こばこ」が復活。和三盆入りの落雁「カービィ」や「夢の泉」、「水」のほか、落雁「星」、琥珀糖「星」の5種がオリジナルデザインパッケージに包まれており、お茶席にぴったりな和菓子となっている。

鶴屋吉信公式オンラインショップでは本日6月23日より予約受付を開始しており、8月中旬まで販売予定。また京都の「鶴屋吉信IRODORI」や東京の「鶴屋吉信 TOKYO MISE」でも7月1日より8月31日まで販売される。

□鶴屋吉信公式オンラインショップ「カービィの 夢の泉の星こばこ」のページ

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

(C) 2025 Tsuruya Yoshinobu CO., LTD.