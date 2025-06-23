²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ØDX¥¬¥ô¥Õ¥©¥ó ¥é¥¥¢¡õ¥Ç¥ó¥ÆEDITION¡ÙÈ¯Çä¡¡¥Ç¥ó¥Æ¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¼ýÏ¿
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤«¤é¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¤òÇ§¼±¤·¤Æ²»À¼¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡¢¥¬¥ô¥Õ¥©¥ó¤Î¼ýÏ¿²»À¼¤ò°ì¿·¤·¤¿¡ØDX¥¬¥ô¥Õ¥©¥ó ¥é¥¥¢¡õ¥Ç¥ó¥ÆEDITION¡Ù¡Ê4400±ß¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌ¡Ë¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò23Æü¸á¸å4»þ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÛÂè40ÏÃ¡ÖÄÉ²±¤Î¥¢¥é¥â¡¼¥É¡×Í½¹ð
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤«¤é¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥·¥ê¡¼¥º¤òÇ§¼±¤·¤Æ²»À¼¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¥¬¥ô¥Õ¥©¥ó¤Î²»À¼¤ò°ì¿·¡¢¥é¥¥¢¡Ê±é¡§¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¡¢¥Ç¥ó¥Æ¡ÊÀ¼¡§Â¿ÅÄÌîÍËÊ¿¡Ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¤ò¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØDX¥¬¥ô¥Õ¥©¥ó ¥é¥¥¢¡õ¥Ç¥ó¥ÆEDITION¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¥é¥¥¢¤È¥Ç¥ó¥Æ¤È¤ÎÅÅÏÃÍ·¤Ó¤¬²ÄÇ½¡£¥é¥¥¢¤È¥Ç¥ó¥Æ¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ï¹ç·×20¼ï°Ê¾å¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥´¥Á¥¾¥¦¤ò¥»¥Ã¥È¤·Ç§¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÈ¯Æ°¤¹¤ë¥´¥Á¥¾¥¦¤Î²òÀâ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢È¯ÇäºÑ¤ß¡ØDX¥¬¥ô¥Õ¥©¥ó¡Ù¤«¤é°ì¿·¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¡Ê±é¡§ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ë¡¢¹¬²Ì¡Ê±é¡§µÜÉô¤Î¤¾¤ß¡Ë¡¢å«ÅÍ¡Ê±é¡§ÆüÌîÍ§Êå¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥é¥¥¢¤Ë¤è¤ë²òÀâ²»À¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ºÝ¤Î²»À¼¤âÊÑ¹¹¤·¡¢É¬»¦µ»´ØÏ¢¤Î²»À¼¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥Á¥Ã¥×¥¹¥´¥Á¥¾¥¦¡Êµã¤´éver.¡Ë¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥Æ¤«¤é¥é¥¥¢¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¡¢¹¬²Ì¡¢å«ÅÍ°¸¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÛÂè40ÏÃ¡ÖÄÉ²±¤Î¥¢¥é¥â¡¼¥É¡×Í½¹ð
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤«¤é¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥·¥ê¡¼¥º¤òÇ§¼±¤·¤Æ²»À¼¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¥¬¥ô¥Õ¥©¥ó¤Î²»À¼¤ò°ì¿·¡¢¥é¥¥¢¡Ê±é¡§¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¡¢¥Ç¥ó¥Æ¡ÊÀ¼¡§Â¿ÅÄÌîÍËÊ¿¡Ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¤ò¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØDX¥¬¥ô¥Õ¥©¥ó ¥é¥¥¢¡õ¥Ç¥ó¥ÆEDITION¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥Á¥Ã¥×¥¹¥´¥Á¥¾¥¦¡Êµã¤´éver.¡Ë¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥Æ¤«¤é¥é¥¥¢¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¡¢¹¬²Ì¡¢å«ÅÍ°¸¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£