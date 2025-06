【週刊少年ジャンプ2025年30号】 6月23日 発売 価格:320円

集英社は、週刊少年ジャンプ2025年30号を6月23日に発売した。価格は320円。

今号では、新連載「カエデガミ」が巻頭カラー54ページを掲載。前号から連載が始まった「ハルカゼマウンド」はセンターカラーを25ページ掲載し、「アオのハコ」と「鵺の陰陽師」がセンターカラーとなっている。

