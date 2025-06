「セサミストリートマーケット」の“キャラクターかき氷”がパワーアップ！カラフルな全8種が続々とお目見え

暑さが続くと、冷たいかき氷が恋しくなりますよね。東京・池袋と豊洲の「 SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット) 」には、夏限定『キャラクターかき氷』がパワーアップして、今年もお目見え。全8種類が6月26日(木)から順次お目見えします。夏限定でエルモたちキャラクターがかき氷にセサミストリートマーケットは“Discover Sesame Street World”をコンセプトにカフェ、物販、ワークショップで構成される、世界でここだけのセサミストリートのオフィシャルストアです。

この夏は、人気の『キャラクターかき氷』がパワーアップして再登場。アーニー&バートが仲間入りした、全8種類がお目見えします。ベースのかき氷には不純物や雑味が少なく、口どけの良い“信州深層天然水”を使用。キャラクターの魅力を素材本来の色味を活かしたシロップやクリーム、新鮮なフルーツで表現。チョコで丁寧に再現した表情にも注目ですよ。夏中、ずっと楽しめる3キャラクターのかき氷「エルモ(いちご&ミルク)」(税込2090円)は、自家製いちごシロップ×たっぷり練乳の王道かき氷にフレッシュな夏いちごを盛り付け。氷の中にもいちご果肉が隠れているそうですよ。「クッキーモンスター(パイナップル&ヨーグルト)」(税込2090円)は、氷の中にパイナップル果肉をごろっと忍ばせ、クッキーモンスターが大好きなチョコチップクッキーをトッピング。「ビッグバード(マンゴー&ヨーグルト)」(税込2090円)はマンゴーのトロピカルな甘み、ヨーグルトの酸味、ミルキーなホイップが相性抜群です。こちらの3種類は夏の間、ず〜っと楽しめます。販売期間:6月26日(木)〜9月15日(月・祝)新作アーニー&バートのかき氷が仲間入り「アーニー(オレンジ&ジャスミン茶)」(税込1980円)はフルーティーなオレンジを、香り高い自家製ジャスミン茶シロップが引き立てる華やかな味わい。氷の中にピンクネーブルの果肉が忍ばせてあるから、食べ応えもあるそうですよ。「バート(アーモンドキャラメル&ミルクティー)」(税込1980円)は、紅茶が香るミルクティーシロップ×ミルク感のあるホイップの優しい組み合わせ。キャラメルソースや、氷の中に忍ばせたキャラメルホイップを混ぜ合わせると香ばしさがアップ。カリカリ食感のアーモンドがアクセントをプラスします。販売期間:6月26日(木)〜7月16日(水)期間限定キャラクターが続々とお目見え「カウント伯爵(アメリカンチェリー&レアチーズ)」(税込1980円)は、アメリカンチェリーの自家製シロップ×レモン果汁が爽やかなクリームチーズムースのマリアージュ。販売期間:7月17日(木)〜8月6日(水)「アビー(桃&チーズ)」(税込1980円)は、桃シロップ×チーズシロップにみずみずしい桃の果肉をトッピング。コーンフレークのサクサク食感も楽しめますよ。販売期間: 8月6日(木)〜27日(水)香ばしく、まろやかな苦味の「オスカー(抹茶&玄米茶)」(税込1980円)は、氷の中にこしあんを忍ばせ、ライスパフを添えた甘すぎない和テイストですよ。販売期間: 8月28日(木)〜9月15日(月・祝)梅雨とは思えない暑さでぐったりしている人は、かわいいかき氷でおいしくクールダウンしてみてはいかがでしょう。■販売店舗:セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店公式サイトhttps://sesamestreetmarket.jp/Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. © 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース