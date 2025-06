<SUMMER SONIC 2025>が8⽉16⽇および17日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・万博記念公園で開催される。このたび各ステージの追加出演アーティストが発表となった。 ◆<サマソニ> 画像 8月16日(土)東京・17日(日)大阪には、JYPエンターテインメントからデビューしたK-POP新鋭グループKickFlipが出演決定。さらにSONIC STAGEのオープニングアクトを紫 今がつとめる。 8月16日(土)の東京会場ではPUSHIMが「Billboard Live & JUJUʼs BEACH PARTY」へと出演。8月16日(土)大阪・17日(日)東京にはDa-iCE、Furui Rihoらが出演する。8月16日(土)の大阪会場にはAKASAKIが、8月17日(日)の大阪会場ではLeinaが登場。 そして、8月17日(日)東京会場には、この日サマソニ初となるラテンエリア「BEACH STAGE」にDef Techの出演が決定。また、同日にはジュニア8人組のB&ZAIが関東のフェスに初出演し、SONIC STAGEオープニングアクトを冨岡 愛がつとめる。 チケット詳細・最新情報はオフィシャルサイトにて。 <SUMMER SONIC 2025> ⽇程:2025年8⽉16⽇(⼟)・17(⽇)東京会場:ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ⼤阪会場:万博記念公園 ▼8月16日(土)東京■MARINE STAGEFALL OUT BOYOfficial髭男dism・YUNGBLUDCHASE ATLANTIC・i-dle・LiSA ■MOUNTAIN STAGETHE PRODIGYBABYMETAL・PORTER ROBINSON・HYDETHE RAMPAGE・HOT MILK・chilldspot・黒夢 ■SONIC STAGEBEABADOOBEEDOMi & JD BECK・BLOC PARTY・amazarashiMONOBLOC・WALLICE・go!go!vanillasOA:紫 今 ■PACIFIC STAGETHE ROSE・BAND-MAID・WOODZ・PSYCHIC FEVERHANA・BUS・izna・Ave MujicaO.A:KickFlip ■BEACH STAGEBillboard Live & JUJU’s […]

