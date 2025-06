ポルノグラフィティが、メジャーデビュー25周年を記念して開催した<因島・横浜ロマンスポルノ’24 〜解放区〜>のライブ映像を9月3日にリリースすることを発表した。 2018年以来約6年ぶりの野外ライブとして、メンバーの故郷である因島史上最大規模で開催された9月1日の因島公演と、通算10公演目となり、数々の伝説を残し歴史を刻んだ聖地で開催された9月8日の横浜公演、この2つのライブ映像を収録した内容となる。 初回生産限定盤には2023年9月8日に嚴島神社で行ったTikTokライブの映像を横型映像として再編集して収録。世界文化遺産・嚴島神社の荘厳な空気感の中行った、ポルノグラフィティの奉納公演はぜひご覧いただきたい。また、因島と横浜のライブ写真を集めたブックレットも封入されている。 そんな25周年のライブ映像を存分に詰め込んだ本作品は、本日より予約受付中だ。 ◾️『因島・横浜ロマンスポルノ’24 〜解放区〜』2025年9月3日(水)発売購入:https://pornograffitti.lnk.to/romanceporno_24 ・初回生産限定盤BD(BD3枚組) SEXL-330〜333 ¥21,000(税込)・初回生産限定盤DVD(DVD5枚組)SEBL-350〜355 ¥19,000(税込)・通常盤BD(BD2枚組)SEXL-334〜335 ¥18,000(税込)・通常盤DVD(DVD4枚組)SEBL-356〜359 ¥16,000(税込) ◆各チェーン別特典・タワーレコード ・・・ オリジナルピックキーホルダー・楽天ブックス ・・・ オリジナルスマホリング・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルサコッシュ・Amazon.co.jp ・・・ オリジナルコットン巾着・HMV ・・・ オリジナル缶バッジ(2種セット)・Sony Music Shop ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー・ポルノグラフィティ応援店 ・・・ オリジナルステッカー※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。※特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ◾️<FANCLUB UNDERWORLD 6>特設サイト:https://sp.pornograffitti.jp/fcuw6/チケット代:9,900円(税込)※お名前入りオリジナル紙チケットでのご入場(事前郵送)※入場時に会場規定のドリンク代が別途必要となります。 2025年9月29日(月) 神奈川県 KT Zepp Yokohama OPEN 18:00 / START 19:002025年9月30日(火) 神奈川県 KT Zepp Yokohama OPEN 13:00 / START 14:002025年9月30日(火) 神奈川県 KT Zepp Yokohama OPEN 17:00 / START 18:002025年10月4日(土) 愛知県 COMTEC PORTBASE OPEN 17:00 / START 18:002025年10月5日(日) 愛知県 COMTEC […]

