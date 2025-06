ヘルシンキのIso Roobertinkatu(イソ ローベルティンカトゥ)通りにあるヘルシンキの人気ロックバーThe Riff が今年10周年を迎え、その記念パーティが5月末に開かれた。 このロックバーのオーナーの一人はヘルシンキヴァンパイアことフィンランドの人気ゴシックロックバンドThe 69 Eyesのドラマーで、映画「ヘヴィ・トリップ供廚謀仂譴垢襯丱鵐Bloodmotorのドラマー役でも知られるユッシ69だ。10年前このバーをオープンした当初、周りの人からは長くもって4年が限度だろうとか言われたそうだけど、コロナの時期も乗り越え今年10周年を迎えた。 ユッシ69はフィンランドのラジオ Radio Rock のパーソナリティでもあり、記念パーティの会場 The Riffにつくと外のテラスでラジオ局の同僚がソーセージを焼いてやってきた人達にふるまっていて、中に入るとこの日の主催者ユッシ69、近くにBattle Beastのノーラ・ロウヒモがまず目に入った。周りを見渡すとLost Societyのサミー・エルバンナやThe 69 Eyesのベイジーとアーチィ、フィンランドのベテランシンガー トンミ・ランティネン、Blind Channelを脱退したヨエル・ホッカ、Bodom After MidnightやSanta Cruzの元ベーシスト ミッディ、ラジオのパーソナリティ数人、テラスに出たらArionや若手ハードコアバンドSt. Aurora、オルタナティヴ・メタル バンドStoned Statues のメンバーなども見かけた。あとでKorpiklaaniのヨンネ・ヤルヴェラやReckless Loveや現在Popedaのヴォーカルで知られるオッリ・ヘルマンもやってきたのが目に入った。混んでたので気がつかなかっただけで他にもミュージッシャン誰かいたかもしれません。 これまでの記念パーティでは友達ミュージッシャンたちが出演してアコースティックライブがあったりだったけど、今回は何も発表されてなかったとはいえ、きっと会場に来ている誰かが出るだろうと予想していたら当たり!なんと10周年記念のこの日限りのハウスバンドが出演!メンバーは先ほど名前を挙げたサミー、ノーラ、オッリ、べイジ―の他 JC ハルットゥネン、ナぺがいろんな組み合わせで登場し、お祝いと共に自分の曲やカヴァー曲を楽しく披露。テラス側からも観れるようにステージ後ろのガラス窓を取り外していたので外からも楽しめたはず。この日は中に入りきれずテラスの横には列ができていたぐらいすごい人だった。 最後はユッシ69もステージに登場し、クラッカーがパンパン鳴り響きシルバーの星が辺り一面に飛び散った。 こんなメンツの揃ったライブは今後見ることはもうないだろうと思うとかなりスペシャルなライブでその場にいれてラッキーだった。ダイジェストにこの時のライブをまとめみた映像こちら。 この投稿をInstagramで見る Hiro(@moimoisuomirock)がシェアした投稿 お祝いのケーキも登場し、ビーガンケーキも用意されていたので、乳製品がお腹に合わなくなった私も安心してご馳走になりました。 このThe Riffのラウンジの壁には2020年に亡くなったChildren Of BodomやBodom After Midnightなどで知られる アレキシ・ライホの世界で一つしかないシグネチャーギターが飾られている。バーのオーナーのユッシ69がアレキシからプレゼントされたギターだそうだ。そのお礼にユッシ69はChildren Of Bodomに捧げたHATE LOUNGEを店内に作り、このラウンジ2666年までCOBに捧げられているとのことだが、例えば誕生日会などレンタルも可能だ。 ユッシ69とアレキシがハグしている写真も飾られていて、同じ写真がアレキシのお母さんのベッドの横にも置かれているそうだ。 バーカウンターの後ろの壁にはこのバーを訪れたバンドやアーティストの写真とサインがたくさん飾られていて、Guns ‘n Rosesなども訪れたことがあるそうだ。 壁に飾られていたフィンランドのロック・フォトグラファー ヴィッレ・ユーリッカラ撮影のHIMのヴォーカルで知られるヴィッレ・ヴァロの写真パネルが1度盗まれたことがあり、バーのSNSで返却を求めたところ無事返却され、その後壁に戻され今はチェーンがかけられている。 The 69 […]

