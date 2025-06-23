39ºÐ¡¦¾å¸ÍºÌ¡¢Î¢ÂÀ¤â¤â¤Î¤¾¤¯¿§µ¤Éº¤¦¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤ÇÈþµÓ¤¢¤é¤ï
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¡¢½µ´©»ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¢ÂÀ¤â¤â¤Î¤¾¤¯¿§µ¤Éº¤¦¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤»Ñ¤Î39ºÐ¡¦¾å¸ÍºÌ
¡¡¡Ö¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù6·î26Æü¹æ¤Î´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ #¾å¸ÍºÌ ¤µ¤ó¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾å¸Í¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤ò¾å¤²¡¢¿§µ¤Éº¤¦¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢7·î10Æü¤Ë¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØMidday Reverie¡Ê¥ß¥Ã¥É¥Ç¥¤¡¦¥ê¥ô¥¡¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¾å¸Í¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¢ÂÀ¤â¤â¤Î¤¾¤¯¿§µ¤Éº¤¦¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤»Ñ¤Î39ºÐ¡¦¾å¸ÍºÌ
¡¡¡Ö¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù6·î26Æü¹æ¤Î´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡Ø¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ #¾å¸ÍºÌ ¤µ¤ó¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾å¸Í¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤ò¾å¤²¡¢¿§µ¤Éº¤¦¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢7·î10Æü¤Ë¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØMidday Reverie¡Ê¥ß¥Ã¥É¥Ç¥¤¡¦¥ê¥ô¥¡¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¾å¸Í¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£