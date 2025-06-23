ÅÄºê»ËÏº»á¡¡ÅÔµÄÁª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¼å¤µÏªÄè¡Ö·ëÂ«¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë´Ä¶¤À¤ÈÌîÅÞ³ÆÅÞ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄºê»ËÏº»á¡Ê75¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Á°Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿ÅÔµÄÁª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÎÁ°¾¥Àï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿Æ±Áªµó¡£ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤¬Âè1ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±¤ÏÂçÇÔ¤·¤¿¡£ÅÄºê»á¤Ï¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡¤Î¾¡°ø¤Ï¡È¾®ÃÓ¿Íµ¤¡É¤È¡È¿åÆ»¤Î´ðËÜÎÁ¶â4¥«·îÌµ½þ²½¡É¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö»²±¡Áª¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÔÌ±¥Õ¥¡¤ÎÉ¼¤¬¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±¤ÎÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌîÅÞ¤¬·ëÂ«¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë´Ä¶¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÌîÅÞ³ÆÅÞ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£»²±¡Áª¸ø¼¨¤Þ¤Ç¤Ë¸õÊä¼Ô¤ò¤É¤ì¤À¤±°ìËÜ²½¤Ç¤¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¡£Îã¤¨¤Ð¶¦»º¤¬1¿Í¶è¤Ç¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð·ë¹½¾ðÀª¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡Ö¾ÇÅÀ¤ÏÈó²þÁªµÄÀÊ´Þ¤á¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤«¡£ÅÔµÄÁªÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£ÅÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï´í¤Ê¤¤¤¾¡¢¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£