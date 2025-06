セガ フェイブが展開する「セガセガ ラッキーくじオンライン」から、「TVアニメ『WIND BREAKER』 -STREET DANCE-」が登場!

ぬいぐるみマスコットや描きおろしイラストを使用した賞品が当たるオンラインくじです☆

セガ ラッキーくじオンラインTVアニメ「WIND BREAKER」 -STREET DANCE-

価格:1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

くじ販売期間:2025年6月23日11:00〜7月28日23:59

取扱サイト:セガ ラッキーくじオンライン

セガ ラッキーくじオンラインから、TVアニメ「WIND BREAKER」 -STREET DANCE-が登場!

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。

パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。

当選した賞品は、後日自宅に届きます☆

今回のくじは、“ストリートダンス”がテーマのTVアニメ「WIND BREAKER」のセガ限定オンラインくじです。

このくじのために、「防風鈴(ボウフウリン)」メンバーたちの描きおろしイラストが用意されました☆

さらに、くじを累計10回引くたびに好きな「ステッカー」を選んでもらえるマストバイキャンペーンも開催。

くじをたくさん引いて、推しキャラのステッカーをゲットすることができます。

A賞:マルチクロス

描きおろしイラストを使用したA賞「マルチクロス」

「防風鈴」のメンバーたちのダンス姿がかっこいいイラストを堪能できるグッズです☆

B賞:ぬいぐるみマスコット

デフォルメされたB賞「ぬいぐるみマスコット」

主人公の「桜遥」たち人気キャラクターたちが、全6種類揃います!

C賞:アクリルスタンド

描き下ろしイラストを使用した、C賞「アクリルスタンド」

軽やかに踊る様子が描かれた、今にも動き出しそうな躍動感あるアクリルスタンドです。

D賞:デフォルメアクリルスタンド

こちらはデフォルメされたキャラクターたちのアクリルスタンド。

全種類集めたくなるかわいらしさです☆

E賞:アクリルキーホルダー

描き下ろしイラストとデフォルメキャラクター、全12種類が揃うE賞の「アクリルキーホルダー」

カバンなどに付けて、推し活するのにぴったりのグッズです。

F賞:缶バッジ

12種類がラインナップされる、F賞の「缶バッジ」

各キャラクターの魅力溢れるイラストで、推し活には欠かせないグッズとなっています☆

描き下ろしイラストがかっこいい、TVアニメ「WIND BREAKER」のオンラインくじ!

「セガ ラッキーくじオンラインTVアニメ『WIND BREAKER』 -STREET DANCE-」は、2025年6月23日11:00から7月28日23:59までの販売です。

©にいさとる・講談社/WIND BREAKER Project

