セブン‐イレブン、「ワンピース」グッズが当たるキャンペーンを7月1日より開催ななチキ、揚げ鶏を買ってシリアルナンバーを集めよう
【セブン‐イレブン×「ワンピース」キャンペーン】 実施期間：7月1日～7月10日 応募締切：7月13日
(C)尾田栄一郎／集英社・東映アニメーション
セブン-イレブンは、尾田栄一郎氏によるマンガを原作とするアニメ「ONE PIECE（ワンピース）」とコラボしたキャンペーンを7月1日より開始する。実施期間は7月10日までで、応募締切は7月13日。
7月1日よりセブン‐イレブンで「ワンピース」グッズが当たるキャンペーンが開催決定。期間中、セブン‐イレブン店頭で「ななチキ」か「揚げ鶏」を購入した際のレシートに記載のシリアルナンバーを集めることで、各プレゼントの抽選に応募できる。
景品には「ルフィ&チキン ヨギボー」（5シリアルで応募：10名）、「満腹ルフィぬいぐるみ」（3シリアルで応募：100名）、「セブン‐イレブン限定描き下ろし セブン‐イレブン専用 QUOカードPay1,000円分」（1シリアルで応募：1,000名）が用意される。
【キャンペーン情報】- ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) June 23, 2025
7.1(火)よりセブン‐イレブンで
ワンピグッズが当たるキャンペーンが開催💥
対象商品をいずれか1つを購入するごとに
レシートにシリアルナンバーが印字されます。
そのシリアルナンバーを特設サイトに登録し
ポイントを貯めると応募可能です！
ぜひご参加ください💨#ONEPIECE pic.twitter.com/p9NB79BFu5
(C)尾田栄一郎／集英社・東映アニメーション
※賞品内容、デザイン等の仕様は変更となる場合がございます。