TVアニメ「らんま1/2」のグッズが当たる、セガ ラッキーくじオンラインが登場。

飲茶ぬいぐるみや描きおろしイラストの賞品がもらえる、セガ限定オンラインくじを楽しめます☆

セガ ラッキーくじオンラインTVアニメ「らんま1/2」

くじ販売期間:2025年6月20日(金)11:00〜7月25日(金)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ ラッキーくじオンラインから、TVアニメ「らんま1/2」の賞品が登場。

“お手伝い”をテーマにした、TVアニメ「らんま1/2」の描きおろしイラストのグッズが当たる、セガ限定オンラインくじです☆

くじのために描きおろされたイラストは、中華風エプロン姿のキャラクターたち。

クッションやアクリルスタンド、ぬいぐるみなど、豊富な賞品を取りそろえられています。

A賞:クッション

種類:全2種

A賞のクッションは2つのデザインで展開。

掃除や飲茶作り、料理運びなどを手伝うキャラクターたちの描きおろしイラストが使われています!

B賞:飲茶ぬいぐるみ

種類:全2種

B賞の賞品には、ユニークなデザインの「飲茶ぬいぐるみ」が登場。

お顔デザインの飲茶をイメージした、かわいくてインパクト大なグッズが当たります!

C賞:アクリルスタンド

種類:全5種

描きおろしイラストをキャラクターごとに楽しめるアクリルスタンドはC賞にラインナップ。

それぞれのエプロン姿やポーズにも注目です!

D賞:ぬいぐるみマスコット

種類:全7種

描きおろしイラストをデフォルメデザインで表現した「ぬいぐるみマスコット」

全7種のラインナップで、集めたくなるグッズです☆

E賞:ミニアクリルスタンド

種類:全11種

E賞の「ミニアクリルスタンド」は、全11種と豊富なラインナップ。

デフォルメで表現されたキャラクターたちが愛らしいデザインです!

F賞:ステッカーセット

種類:全10種

F賞の賞品は、2つのステッカーがセットになった全10種の「ステッカーセット」

好きな場所に貼ってアクセントにしたり、デコレーションに使ったりと、さまざな使い方で楽しめます☆

中華風エプロン姿の描きおろしイラストを使ったグッズが当たる、TVアニメ「らんま1/2」のオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンラインTVアニメ「らんま1/2」は、2025年6月20日11時より販売開始です!

