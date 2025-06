アメリカ経済メディアのBloombergは、ソフトバンクグループの創業者である孫正義氏がTSMCと提携し、ロボットやAIを開発する巨大拠点をアメリカ・アリゾナ州に建設することを計画していると報じました。この計画の規模は1兆ドル(約145兆円)におよぶとみられており、AIを搭載した産業用ロボットの生産ラインが製造される可能性があるとのことです。SoftBank's Masayoshi Son Pitches $1 Trillion AI Robotics Hub in Arizona - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-20/masayoshi-son-s-next-bet-a-1-trillion-ai-robotics-hub-in-arizonaSoftbank pitches US$1 trillion US AI hub to TSMC - Taipei Timeshttps://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2025/06/21/2003838970Trump and TSMC pitched $1 trillion AI complex - SoftBank founder Masayoshi Son wants to turn Arizona into the next Shenzhen | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/trump-and-tsmc-pitched-usd1-trillion-ai-complex-softbank-founder-masayoshi-son-wants-to-turn-arizona-into-the-next-shenzhen匿名の関係者がBloombergに語ったところによると、孫氏は中国・深圳にあるような大規模なロボット製造拠点をアメリカ国内に建造する構想を描いているとのこと。この製造施設は「プロジェクト・クリスタルランド」というコードネームで呼ばれており、すでにソフトバンクの役員は税制優遇措置の可能性について、ハワード・ラトニック商務長官をはじめとする政府関係者と協議を重ねているとBloombergは伝えています。もし実現すれば、ソフトバンクが出資するロボット関連のスタートアップや関連企業の工場がこの拠点に建設される可能性があります。さらに孫氏はこのロボットに搭載されるAIチップの製造を、世界最大の半導体ファブ企業でNVIDIAの最先端AIチップを製造するTSMCに依頼したいと考え、すでに働きかけているそうです。TSMCはこの計画とは無関係に、すでにアメリカへの1650億ドル(約24兆2000億円)の投資を計画しており、アリゾナ州に工場を開設してチップの量産を開始しています。TSMCが孫氏の「プロジェクト・クリスタルランド」構想に関心を示すかどうかは不明です。by 李 季霖また、孫氏はこのプロジェクト・クリスタルランドに参入する可能性のある企業をリスト化しており、TSMCだけではなくさまざまなテクノロジー企業にも声をかけているとのこと。Bloomebergは、Samsungもそのうちの一社として提案をもちかけられていると報じました。もちろんこれらの計画はまだ構想段階であり、実現可能性はトランプ政権とアリゾナ州当局の判断にかかっています。また、プロジェクトの規模は140兆円以上であっても、最終的に声をかけたテクノロジー企業が関心を示すかどうかも重要です。