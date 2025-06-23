【台風情報】台風2号(セーパット)発生 小笠原近海を北西へ進む 今後の進路と勢力は？ 全国の今後の天気は？
台風第2号(セーパット)
【写真を見る】【台風情報】台風2号(セーパット)発生 小笠原近海を北西へ進む 今後の進路と勢力は？ 全国の今後の天気は？
気象庁 6月23日10時30分発表
23日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 小笠原近海
中心位置 北緯24度30分 (24.5度)
東経144度40分 (144.7度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北東側 280 km (150 NM)
南西側 110 km (60 NM)
23日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 父島の東南東約80km
予報円の中心 北緯26度50分 (26.8度)
東経142度55分 (142.9度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
24日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 父島の北北西約260km
予報円の中心 北緯29度10分 (29.2度)
東経141度05分 (141.1度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
25日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 八丈島の南南西約60km
予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 155 km (85 NM)
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
■全国の今後の天気は
東北６県の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
今後の天気はこちらから確認
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/1995923?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=1995923&image=2