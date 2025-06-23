TUY

写真拡大

台風第2号(セーパット)

【写真を見る】【台風情報】台風2号(セーパット)発生　小笠原近海を北西へ進む　今後の進路と勢力は？　全国の今後の天気は？

気象庁　6月23日10時30分発表

23日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    小笠原近海
中心位置    北緯24度30分 (24.5度)
東経144度40分 (144.7度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北東側 280 km (150 NM)
南西側 110 km (60 NM)

23日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    父島の東南東約80km
予報円の中心    北緯26度50分 (26.8度)
東経142度55分 (142.9度)
進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

24日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    父島の北北西約260km
予報円の中心    北緯29度10分 (29.2度)
東経141度05分 (141.1度)
進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

25日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    八丈島の南南西約60km
予報円の中心    北緯32度35分 (32.6度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    155 km (85 NM)

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

■全国の今後の天気は

東北６県の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

今後の天気はこちらから確認
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/1995923?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=1995923&image=2