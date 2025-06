【自社IP美少女プラモデル世界累計出荷数840万個突破のお知らせ】 6月20日 発表

コトブキヤは、同社IP美少女キャラクタープラモデルシリーズが世界累計出荷数840万個を突破したことを発表した。

今回6月の時点で、「フレームアームズ・ガール」シリーズでは累計300万個、「メガミデバイス」シリーズでは累計380万個、「創彩少女庭園」シリーズでは累計110万個、「アルカナディア」シリーズでは累計50万個を突破したことを伝えている。

今回の発表に対して同社は「当社では今後も引き続き世界各国の方にご愛顧いただけるよう、さらなる進化と、皆様の期待を超えるコトブキヤプラモデルシリーズの開発に注力してまいります。」とコメントしている。

「フレームアームズ・ガール フレズヴェルク=ルフス QIPAO Ver.」

「メガミデバイス 皇巫 ツクヨミ レガリア」

「アルカナディア エルメダ」

(C) KOTOBUKIYA Illustrated by En Morikura

(C) KOTOBUKIYA

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama