3Ç¯Á°¤Ëºä°æÀô¿å¤µ¤óÌò¤ò¹¥±é¡ÄÏÃÂêºî½Ð±é¤Î23ºÐ½÷Í¥¡¦²ÏÂ¼²ÖàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Îµ±¤¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×
È¾Âµ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é
¡¡½÷Í¥¤Î²ÏÂ¼²Ö(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤Ë¥í¥±ÃÏ¤Î°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿²ÏÂ¼¡£¡Ö»£±Æ¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ñ¾ë¸©ÅÚ±º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¸¶ºî¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ÈÀèÀ¸Êý¤Î´é¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤ÎÈ¾¤½¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥¤¥¯¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÁÇÅ¨¡ªåºÎï¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Îµ±¤¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦ÄÔÂ¼¿¼·î¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤òÂêºà¤Ë
¡¡²ÏÂ¼¤Ï2018Ç¯¤Î¡Ö±ÛÏ©¿áÀãÊª¸ì¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¥É¥é¥Þ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ò¥í¥¤¥óÃÂÀ¸!¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥ó¥Ê¤¿¤Á¡×(NHK)¤ÇZARD¤Îºä°æÀô¿å¤µ¤ó(µýÇ¯40)¤ò¹¥±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡×¤ÏÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦ÄÔÂ¼¿¼·î¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢ÀîÂ¼¤Ï¹â¹»Å·Ê¸Éô¤Î3Ç¯À¸»³ºêÀ²ºÚ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£7·î4Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£