W大阪にて、韓国・ソウルで注目のバー「GONG GAN」が登場するイベント「REFRESH(リフレッシュ)」を開催。

3日間限定で、カクテルとカルチャーが融合するイベントを楽しめます☆

W大阪「REFRESH(リフレッシュ)」

期間:2025年7月4日(金)〜7月6日(日)

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約/9:00〜18:00)、E-mail

※要予約

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」にて、グローバルイベント「REFRESH(リフレッシュ)」を開催。

韓国・ソウルで注目のバー「GONG GAN(ゴンガン)」より、アジアのカクテルシーンを牽引するトップバーテンダー2名を迎え、3日間限定で実施されます!

「REFRESH」は、「Wホテル」と「Perrier」がタッグを組み、世界各地のWブランドホテルで展開しているグローバルイベントシリーズです。

Wブランドのアイディンティティであるカクテルカルチャーに、ペリエの爽快なスパークリングのエッセンスを加え、ここにしかないリフレッシュの世界を創り出します☆

GONG GAN

今回、W大阪で開催する「REFRESH」には、「GONG GAN」のトップバーテンダー・Evan氏とJoon氏が来日。

独創的なカクテルとW大阪のシェフによる料理に、音楽が融合する3日間のプログラムを通して、韓国カルチャーとWならではの空間が楽しめます!

週末の3日間を使って開催されるプログラムでは、さまざまなイベントを実施。

好きなイベントだけの参加はもちろん、全日程を通して体験するのもおすすめです。

心と体をリフレッシュさせる、3日間の特別なプログラムを楽しめます☆

DAY1「REFRESH ビート」

日時:2025年7月4日(金)20:00〜24:00

料金:

VIPシート 1シート 60,000円(税・サ込)※最大4名まで、W大阪オリジナルラベルシャンパンニューボトル1本+「GONG GAN」オリジナル カクテルの2種

1人 3,000円(税・サ込)※1ドリンクチケット付き

場所:3階 ソーシャルハブ「LIVING ROOM」

「REFRESH」の初日は、K-popと韓国のバー・カルチャーにフォーカスした、DJイベントを開催。

DJが奏でる韓国のビートに乗せて、「GONG GAN」の2人によるスペシャルカクテルが登場し、華やかに幕を開けます。

韓国・ソウルのナイトシーンに迷い込んだかのような、熱気に包まれる一夜です!

DAY2「REFRESH カクテルペアリングディナー」

日時:2025年7月5日(土)18:30〜21:30

料金:ディナー 1人 15,000円(税・サ込)※4品コースと「GONG GAN」 カクテル4種のペアリング

場所:3階 ニューブラッセリー「Oh.lala…」

2日目は、W大阪ならではの遊び心とエレガンスが交差する、カクテルペアリングディナーを「Oh.lala…」で開催。

味覚と感性を刺激する特別なディナーで、一夜限りの美食体験を堪能できます。

ディナーのあとは同じフロアにある「LIVING ROOM」にて開催される、毎月恒例の「Salsa & Latin Night(サルサ&ラテン・ナイト)」に招待。

カクテルペアリングディナーを利用した方は、入場無料で楽しめます☆

DAY3「REFRESHコリアンアフタヌーンティー」

日時:2025年7月6日(日)12:00〜15:00

料金:お1人様 8,500円(税・サ込)

内容:コリアンアフタヌーンティー+「GONG GAN」カクテル2種のペアリング※モクテルに変更可。コーヒー、紅茶のフリーフロー付き。

場所:4階「WET DECK」

最終日となる3日目は、韓国スイーツやセイヴォリーを取り入れたアフタヌーンティーで、優雅な午後のひとときを満喫。

見た目にも美しく、感性をくすぐるアフタヌーンティーが味わえます。

「GONG GAN」の2人が手がけるカクテルまたはモクテルもあり、日曜の午後を彩るアフタヌーンティーです!

Evan(エヴァン)氏 プロフィール

2021年より自身のバー「GONG GAN」をオープンし、ソウルを拠点に活動するオーナーバーテンダー。

フォーシーズンズホテル・ソウルの「Charles H」でキャリアをスタートし、2023年から2024年にはMonin Koreaのブランドアンバサダーとして活躍。

商品理解や提案力の高さに定評があり、韓国の伝統的なバー文化へのリスペクトを大切にしながら、空間とカクテルを通じてその精神を次世代へと継承しています。

Joon (ジュン)氏 プロフィール

「GONG GAN」の初代バーテンダーであり、彼にとってのキャリアの原点でもあるJoon氏。

韓国の次世代を牽引する若手バーテンダーとして注目を集めており、常に革新的なアイデアを取り入れ、バーシーンに新たな風を吹き込んでいます。

2023年から2024年にかけてはMonin Koreaのブランドアンバサダーも務め、より多角的な視点から業界に貢献。

次世代を担う存在として、今後のさらなる活躍が期待されています。

韓国・ソウルで注目のバーからトップバーテンダー2名を招いて開催する、カクテルとカルチャーが融合するイベント。

W大阪の「REFRESH(リフレッシュ)」は、2025年7月4日〜7月6日の3日間限定で開催です☆

※写真はすべてイメージです

