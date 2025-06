アニプレックスが展開するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』のMV応援上映イベントを開催し、新たにキャラクター歌唱曲7曲を発表。

また、ゲーム内新情報も解禁となり、メインストーリー読破応援キャンペーンの開催および7.5章の配信が決定したほか、SSR イデア[冥府の番人]の登場や、新衣装のカードが登場するイベントの開催も決定しました!

スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』メインストーリー読破応援キャンペーン

『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』にて、メインストーリー読破応援キャンペーンを開催。

メインストーリーの各章クリアでアイテムを獲得できる「メインストーリー読破応援 章クリアボーナス」をはじめ

授業のプレイヤーEXP&マドルの獲得量アップ等のキャンペーンが開催される予定です。

また、メインストーリー1章〜7章のオーバーブロットシーンに、アニメーション映像が追加される予定になっています。

メインストーリー7.5章近日配信予定

メインストーリー7.5章の配信が決定!

配信日は、近日ゲーム内お知らせにて告知されます。

SSR イデア[冥府の番人]の登場決定

SSR イデア[冥府の番人]が登場する期間限定召喚を開催予定。

また召喚に合わせて「期間限定ミッション」や「イグニハイド寮のキャラクターのおしゃべり追加」など各種キャンペーンが開催される予定です。

新衣装のカード登場予定

新衣装のカードが登場するイベントを近日開催予定。

詳細は、今後のお知らせにて案内されます。

新曲7曲のMVを投稿予定

寮生たちがそれぞれ歌唱する7曲のMVを、7月より順次アニプレックス公式YouTubeチャンネルにて投稿予定。

歌唱するのは「リドル・ローズハート」「レオナ・キングスカラー」「アズール・アーシェングロット」「ジャミル・ジャミル・バイパー,」「ヴィル・シェーンハイト」「イデア・シュラウド」「マレウス・ドラコニア」です。

7.5章の配信やSSR イデア[冥府の番人]の登場、新衣装のカードが登場するイベントなど、様々な企画が盛りだくさん。

スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』にて実施されるメインストーリー読破応援キャンペーンの紹介でした☆

