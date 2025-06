メッキ工房のNAKARAIはメッキ・金属用保護剤「メッキング」を販売中です。

メッキ工房のNAKARAI「メッキング」

価格:5,980円

容量:100ml

付属:史上最鏡クロス(240×215)サイズ 2枚

販売:NAKARAI

メッキ工房のNAKARAIはメッキ・金属用保護剤「メッキング」を販売中!

メッキングは、クロムメッキ以外にも、メッキ・金属全般に使用可能です。

【使用可能】

クロムメッキ/ニッケルメッキ/金メッキ/銀メッキ/スズコバルトメッキ/亜鉛メッキ(クロメート・ユニクロ・黒クロメート)/銅メッキ/金色メッキ/スズメッキ/黒染め処理 等の全てのメッキ

【金属】

ステンレス/アルミ/真鍮/銅 等の全ての金属

塩水噴霧試験結果

活用事例

メッキング各種データ

