シェラトングランドホテル広島に、期間限定の「お得&朝食付!夏の特別プラン」が登場。

朝食&レストラン優待が付いたホテルステイで、夏の旅がより特別なものになります☆

シェラトングランドホテル広島「お得&朝食付!夏の特別プラン」

販売期間:2025年7月31日(木)宿泊分まで ※除外日あり

チェックイン/チェックアウト:15:00〜24:00/12:00

※週末など混雑時には部屋の準備が整い次第の案内となる場合があります

JR広島駅から徒歩約1分の立地にある、シェラトングランドホテル広島が「お得&朝食付!夏の特別プラン」を販売。

2025年7月31日宿泊分まで、期間限定でお得なホテルステイを楽しめます!

シェラトングランドホテル広島は、駅改札から雨に濡れずに移動できる抜群のアクセス。

新幹線や空港リムジンバスの利用、市内観光・ショッピング拠点にも最適なロケーションです。

夏の特別プランは、全室35平米以上の広々とした客室で過ごせるほか、夏の旅行や家族でのお出かけにぴったり。

人気の和洋ブッフェ朝食や滞在中に使える館内レストラン優待などで、お得なホテルステイを楽しめます☆

お得&朝食付!夏の特別プラン(朝食付)

デラックスキング

宿泊料金(1泊朝食付/税・サ込):デラックスキングルーム(35平米)

・2名1室 1人 13,500円〜

・1名1室 1人 24,300円〜

特典内容:

・うれしい朝食付(時間 6:30〜10:00)

・滞在中、ブッフェレストラン「ブリッジ」・日本食「雅庭」のディナー25%OFF

(お食事のみ/土曜日を除く/他優待併用不可/ブリッジは大人のみ/除外日あり)

・フィットネスジム24時間無料

8階屋内プール:1人 1,650円(税・サービス料10%含む)9:00〜21:00、最終受付20:30

※チェックイン日は9:00〜、チェックアウト後も21:00まで利用可能

※宿泊者のみ、クラブフロア予約の場合は無料

※水着のレンタルもあります

※添い寝のお子様は大人1名につき1名まで無料で利用可能

※デラックスツイン、コーナーキング、コーナーツインもあります

※3名以上での利用はお問い合わせください

「お得&朝食付!夏の特別プラン」で宿泊すると、シェラトングロビー階(L)ブッフェレストラン「ブリッジ」にて、和洋食ブッフェを用意。

ブッフェレストラン「ブリッジ」朝食イメージ

出来立ての卵料理を提供するエッグステーションでは、チーズなどの日替わりメニューや地元食材を使用した、オリジナルオムレツも楽しめます!

また、特典として滞在中に使えるレストラン優待や、フィットネスジムの利用も可能。

屋内プールも有料で利用でき、優雅な時間を過ごせるプランです☆

広々とした客室でのホテルステイに、朝食ブッフェやレストラン優待なども付いたお得なプラン。

ランドホテル広島の「お得&朝食付!夏の特別プラン」は、2025年7月31日宿泊分まで提供中です!

