山梨県、JAL、MS&ADインターリスク総研、山梨大学、九州大学の5者は、地方での新たな交通モードとしてパイロットレスの空飛ぶクルマ「無操縦者航空機」の社会実装を目指し、それに必要不可欠な空飛ぶクルマの「社会受容性向上」に関して、2025年6月3日に産官学の連携協定を締結しました。

山梨県/日本航空/MS&ADインターリスク総研/山梨大学/九州大学

この協定は、これまで明確な取り組みの手法が確立されていない「空飛ぶクルマの社会受容性の向上」という課題を体系的に整理し、社会受容モデルとして確立することにより、日本社会における空飛ぶクルマの社会実装を加速させる、全国でも類を見ない先駆的な取り組みです。

5者は連携体制のもと、下記の通り各者の役割に基づく取り組みを進めていきます。

