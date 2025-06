ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」にて「SUMMER MEAT DINING FAIR DINNER BUFFET〜家族で楽しむ、夏のごちそう時間〜」を開催。

2024年に好評だった「肉バルフェスティバル」がパワーアップした、夏限定のディナーブッフェが、レストラン「イーポック」で楽しめます☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」SUMMER MEAT DINING FAIR DINNER BUFFET〜家族で楽しむ、夏のごちそう時間〜

料金:大人(中学生以上)5,500円(税込)/小学生2,750円(税込)/4歳〜小学生未満1,650円(税込)/3歳以下無料、アルコール飲み放題(2時間制)2,420円(税込)

※ソフトドリンク代込み

開催期間:2025年7月18日(金)〜9月3日(水)

開催時間:17:30〜21:30(最終入店 21:00)

メニュー例:豚バラ肉のブレゼ 角煮風ソース/ケイジャンチキンのグリル トマトグレービーソース/ローストポークのネギ塩あんかけ/サーモンとごろごろ野菜の辛みそソース/ビーフガーリックライス/シーフード入り塩焼きそば/冷しゃぶサラダ 焙煎ナッツドレッシング/水菜と紅芯大根の生ハム コブサラダドレッシング/紅茶鴨と焼きナスのグレインズサラダ しょうがクリーミィドレッシング/ヴィシソワーズ/韓国風冷麺/ベリーとマンゴーのタルト/ピスタチオ入りガトーショコラ/イチゴのミルクレープ/たこせん/フルーツミルクプリン/モンスタードーナッツ/ポップボール入りコーティングドリンク 等

予約・問い合わせ:TEL.06-6465-6030(10:00〜21:00)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」が、家族で楽しめる夏限定のディナーブッフェ「SUMMER MEAT DINING FAIR DINNER BUFFET〜家族で楽しむ、夏のごちそう時間〜」を開催。

「SUMMER MEAT DINING FAIR DINNER BUFFET」は、2024年に好評だった「肉バルフェスティバル」をさらにパワーアップして実施されます。

「肉」×「夏」をテーマに、わくわくが詰まった “夏のごちそう時間” を楽しめるメニューが並ぶブッフェです。

また、自分好みにカスタマイズできる「アレンジバーガー」や「パスタコーナー」もおすすめです。

「カラフルわたあめ」や「たこせん」「チョコレートファウンテン」など、お子さまも笑顔になるメニューも充実し、夏の思い出を華やかに彩るラインナップ!

ライブキッチンには、日替わりで楽しめる「できたてMEAT」が登場。

香ばしい音と香りが食欲をそそる、ライブ感たっぷりなメニューばかりです。

月・水・金・日曜日は、タンパク質や鉄分が豊富で、焼きたてならではの歯ごたえも魅力的な「牛タンステーキ」がラインナップ。

まずは岩塩で素材の旨みを引き立てる味を楽しんでから、レモン果汁やステーキソースでの“味変”もおすすめです!

火・木・土曜日は「焼き鳥」として、ジューシーな鶏肉とネギの甘みが絶妙な「ねぎま」と、ふっくら食感の「つくね」の2種類を用意。

シェフおすすめの甘辛てりやきソースを、たっぷり絡めていただきます☆

そのほかにも、バラエティ豊かなラインナップが勢ぞろい。

パリッと食べ応えのある「骨付きソーセージ」や、くるっとした見た目も楽しい「トルネードソーセージ」、コーンやパプリカをじっくり焼き上げた「夏野菜のグリル」などが味わえます。

さらに、ホテル開業日を祝う「ホテルバースデーショートケーキ」のワンディッシュや、毎年人気の「野菜の日キャンペーン」も実施。

夏の暑さも吹き飛ぶ、ボリューム満点な “肉のごちそう” を堪能できる、期間限定ブッフェです!

【HOT】ワンディッシュ「USサーロインのローストビーフ シャンピニオンソース」

イーポック名物「ワンディッシュ」は、シェフおすすめの【HOT】と選べる【SWEETS】の2種類。

【HOT】ワンディッシュは、「USサーロインのローストビーフ シャンピニオンソース」です!

“牛肉の王様”とも称されるサーロインは、赤身と脂のバランスが絶妙で、ジューシーな旨みが魅力。

やわらかく上品な甘みが広がるローストビーフに、きのこの旨みが詰まったクリーミーなシャンピニオンソースをたっぷりかけて提供されます。

【SWEETS】ワンディッシュ

1人1回の提供となる【SWEETS】ワンディッシュ。

【SWEETS】ワンディッシュは、「期間限定ケーキ」と「カラフルわたあめ」の2種類から選択できます。

期間限定ケーキ

ホテルバースデーショートケーキ

期間の前半(7月18日〜7月21日)・後半(7月22日〜9月3日)で内容が変化する期間限定ケーキ。

前半は、ホテル開業記念日を祝うケーキとして「ホテルバースデーショートケーキ」が登場。

いちごの甘みと酸味に、バニラがほんのり香る、なめらかな生クリームのハーモニーが絶妙な一品です☆

ホワイトチョコとフランボワーズのムース

2025年7月22日からの後半には「ホワイトチョコとフランボワーズのムース」を用意。

フランボワーズのムースにライチのゼリーを加え、ホワイトチョコのムースを重ねた、大人な味わいのケーキです!

カラフルわたあめ

イーポックに初登場となるメニューである、SNS映え間違いなしの「カラフルわたあめ」

色とりどりのキュートな見た目に加え、できあがる工程を目の前で見られるのも楽しいポイントです。

お子さまとの思い出作りにもぴったりな、ワンディッシュを体験できます☆

野菜の日キャンペーン

期間:2025年8月24日(日)〜 8月31日(日)

8月24日の「ドレッシングの日」から8月31日の「野菜の日」までの1週間、今年も『野菜の日キャンペーン』を開催します。

2024年に好評だった「イーポック推しドレ総選挙」を、2025年はさらにバージョンアップして実施。

投票した人は、抽選でレストランのお食事券や推しドレセットなどが当たる「野菜の日くじ抽選会」に参加できます☆

食材本来の味わいを楽しめる、彩り豊かな野菜スティックは、イーポックオリジナルのフルーツマオンソースで「バーニャカウダー」風に!

野菜・果実ジュースを使った、見た目もカラフルな「ベジプリン」は、野菜の魅力が詰まった注目のスイーツです。

さらに期間中は、家族そろって楽しめる企画が登場。

1日の野菜摂取目安量350gを体感できるゲーム「目方でポン」や、推定野菜摂取量をチェックできる体験などを用意しています☆

ローストビーフに、できたての牛タンステーキや焼き鳥など、食べ応えある肉料理を堪能するディナーブッフェ。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」の「SUMMER MEAT DINING FAIR DINNER BUFFET〜家族で楽しむ、夏のごちそう時間〜」は、2025年7月18日〜9月3日まで開催です☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

