Ì£¤ÎÁÇ¡Ö¤¦¤ÞÌ£ÂÎ¸³´Û¡×10¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È ÌÜ±£¤·Ä´ÍýÂÎ¸³¤Ç¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×³Ø¤Ö
Ì£¤ÎÁÇ¥°¥ë¡¼¥×¤¦¤ÞÌ£ÂÎ¸³´Û¡ÊAUSS¡Ë¤¬º£Ç¯¤Ç³«´Û10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡ÖUMAMI¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 ¡Ø¤¦¤ÞÌ£¡Ù¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¾Ð´é¤ÈÌ¤Íè¡×¤ÈÂê¤·¤¿°ìÈÌÀ¸³è¼Ô»²²Ã·¿¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï6·î28Æü¡Ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¡Ö¿©¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Ä´ÍýÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Á¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¸«¤¨¤ë¿Í¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤ò¡Á¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Ä»µï·ò¿Í¡Ê¤È¤ê¤¤¤±¤ó¤È¡ËÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î12ÁÈ24¿Í¤¬¡¢ÌÜ±£¤·Ä´Íý¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£
Ä´ÍýÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢Ä»µïÁª¼ê¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥ë¥ì¥·¥Ô¡ÊSOUNDFUL RECIPE¡Ë¡×¤ò»È¤¤¡¢ÌÜ±£¤·Ä´ÍýÌò¤È¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ò¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´Ý·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¡×¤È¡ÖßäÀù¤´¤Þ¹áÌ£Ìý¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥Ä¥Ê¤Î¤ª¤«¤º¥Ê¥à¥ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCook Do ¤Ò¤ÆùÆþ¤êËãÇÌÆ¦ÉåÍÑ¤³¤É¤â¤Î´Å¸ý¡¦¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¿É¡×¤òÄ´Íý¤·¤¿¡£
ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ä¥é¥Ã¥×¤Ê¤ÉÄ´Íý´ï¶ñ¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤¬ºî¤êÊý¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢Ä¹¥Í¥®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ä1¡¦5Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ëÆ¦Éå¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¡¢ÌÜ¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¤´¤ÞÌý¤ò¾®¤µ¤¸¤Ç·×¤ë¾ìÌÌ¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
Ì£¤ÎÁÇ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢DE¡õI¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡Ê¸øÊ¿À¡Ë¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊÊñ³çÀ¡Ë¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¤¿Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¿©¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤òÇ§¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Ë¸øÊ¿¤Ë³èÌö¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¡¢À¸³è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿©¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±Ä¤ß¡£¤½¤³¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢¤Ê¤¤¿Í¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£Æó¼Ô¤Î´Ö¤ËÊÉ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦Âè°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éº£²ó¤ÎÄ´ÍýÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¸«¤¨¤ë¿Í¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î¤Þ¤Ç¤Ë100¥ì¥·¥Ô°Ê¾å¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£