持ち主の想いとタロットカードの神秘性を融合！Mico宝飾店「タロットカードをモチーフにしたネックレス」全3種

ジュエリーショップ「Mico宝飾店」は、タロットカードをモチーフにしたネックレス全3種を2025年6月23日(月)より販売中です!

Mico宝飾店「タロットカードをモチーフにしたネックレス」全3種

気になるジュエリーはアトリエ店舗で実際にみられます。

また、予約制ですのでゆっくりとジュエリーを手に取って楽しめます。

■タロットカードの神秘性と現代ジュエリーの融合

タロットカードは、中世ヨーロッパに起源を持つ神秘的なカードとして、長きにわたり人々の運命や未来を占う道具として親しまれてきました。

その独特な絵柄は、時代や国を超えて多くの人々を魅了し続けています。

そこで同店では、単なる装飾品としてのジュエリーではなく、持ち主の想いや願いを込めた“パーソナルなシンボル”として、タロットカードの持つ神秘性を融合させた新たなジュエリーを企画。

「恋人」・「太陽」・「運命の輪」の3種類のタロットカードをモチーフとしたネックレスを用意されました。

艶消しと鏡面仕上げを組み合わせた繊細な加工により、光の反射でキラキラと輝く個性的なデザインを実現。

持ち主に寄り添い、日々の暮らしに幸運と自信をもたらすラッキーアイテムです。

18金とダイヤモンドを贅沢に使用。

■商品概要

【The Lovers 恋人】

キーワード:愛、結婚、選択、決断、調和

人生や恋愛の選択、決断を表すカードです。

上部の「VI」は数字の6、強い調和を意味します。

第六感をあらわす数字でもあり、直感に優れた数字でもあります。

【タロットカード】恋人 天然ダイヤモンド 18金ネックレス

88,000円(税込)

商品イメージ「恋人」

【The Sun 太陽】

キーワード:幸福、成功、勝利、達成

成功を引き寄せるカードです。

中央の太陽はエネルギー溢れる健康的な心身、上部の「XIX」は数字の19、1と9を足した数の10は完成を表します。

眩しく輝く太陽は、明るい未来を築く力を与えます。

【タロットカード】太陽 天然ダイヤモンド 18金ネックレス

88,000円(税込)

商品イメージ「太陽」

【The Wheel 運命の輪】

キーワード:運命、幸運、好機の到来、チャンス、変化

思いがけない幸運や大きなチャンス到来のカードです。

中央の車輪は絶え間なく回転する運命を象徴し、人生が良い方向へと進展していくことを示唆しています。

【タロットカード】運命の輪 天然ダイヤモンド 18金ネックレス

88,000円(税込)

商品イメージ「運命の輪」

■アトリエ概要

所在地 :〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15-4 5F

アクセス:銀座線「末広町」駅から徒歩1分

営業時間:11:00〜17:00(不定休) *要予約

