不要なスーツケースを再活用！MY SUITCASE札幌店「スーツケース買取サービス」

MY SUITCASE札幌店「スーツケース買取サービス」

提供時間 : 平日・土日祝 10:00〜19:00(月・木 定休)

場所 : MY SUITCASE札幌店

(〒064-0809 北海道札幌市中央区南九条西1-1-27)

アクセス : 中島公園駅から徒歩約4分

スーツケース修理専門店「MY SUITCASE」は、不要になったスーツケースを対象に、新サービス「スーツケース買取サービス」を2025年6月23日(月)より「MY SUITCASE札幌店」にて開始しました。

■サービスの特徴

*破損品も買取可能

同社には、修理・塗装・磨きといった高度な修理・メンテナンス技術を持つ熟練スタッフが在籍しています。

そのため、メーカー保証対象外となる破損やステッカーなどが貼られた状態のスーツケースであっても、そのまま買取が可能です。

万が一査定額がつかない場合でも、無料で引き取りします。

*高価買取

ブランド品、メーカー品のスーツケースについては状態に応じて適正な価格を付け、積極的に高価買取を行います。

*サステナブルな取り組み

廃棄される予定のスーツケースを修理・メンテナンスし再活用する試みによって、スーツケースの寿命を延ばし、廃棄物の削減に貢献します。

持続可能な社会の実現に向けたサステナブルな取り組みにご協力ください。

*遠方の方にも便利な事前査定システム

ウェブサイト上の専用バナーまたはLINEからスーツケースの写真を送っていただくことで、事前に買取金額の目安を査定することが可能です。

また、MY SUITCASE札幌店へ直接お持ち込みいただくだけでなく、郵送での受け付けも行っています。

遠方にお住まいの方でも簡単にサービスを利用できます。

■利用の流れ

(1) ウェブサイトの買取サービスバナーまたはLINEから、スーツケースの写真を送付し事前査定。

(2) 概算金額にご納得いただけましたら、MY SUITCASE札幌店へスーツケースを持ち込み、または郵送。

※事前査定なしの直接持ち込みも可能。

(3) 実物を確認し、最終的な買取金額を提示(査定は通常3日以内)。

(4) 金額に同意いただければ、ご指定の口座へお振込み。

※買取不可の場合は、「無料での引き取り」または「送料をご負担いただき返送」から選べます。

