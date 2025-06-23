Ç¯¼ý1,000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢60ºÐ¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¡ÈµëÎÁÈ¾³Û°Ê²¼¡É¤Ë·ã¸º¤Ç·ãÅÜ¢ª¡Ö¥·¥Ë¥¢¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤À¤¬¡ÄÏ·¸å¤ÎÁªÂò¤ò¹¤²¤ë¡ÈÇ¯¼ý300Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡ÚÀº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ù¤Î½õ¸À¡Û
Ç¯¼ý¤Î·ã¸º¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¡£¤·¤«¤·¡¢µëÍ¿°Ê³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤ª»Å»öÃµ¤·¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÄêÇ¯¸å¤ÎÄ¶¡¦Æ¯¤Êý²þ³×¡Ö³Ú¤·¤¤»Å»ö¡×¤¬Ä¹¼÷¤ËÆ³¤¯¡ª¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤È·î¼ý10Ëü±ßÂæ¤Ç¹Í¤¨¤ì¤ÐÁª¤Ù¤ë»Å»ö¤Ï¥°¥Ã¤È¹¤¬¤ë
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý¤Î·ã¸º¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡È¥·¥Ë¥¢¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÇ¯¼ý1,000Ëü±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬ÄêÇ¯±äÄ¹¡ÊºÆ¸ÛÍÑ¡Ë¤ÇÈ¾³Û°Ê²¼¤Ë¸ºµë¤µ¤ì¤ÆÅÜ¤ê¶¸¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¸«Ê¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¶µ°éÈñ¤ä¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤êÈá¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÇ¯¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢À¤´Ö°ìÈÌ¤Î¾ï¼±¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È´î¤Ö¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö60Âå¤ÇÇ¯¼ý500Ëü±ß¤â¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö²¶¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£¥·¥Ó¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²áÂç¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯±äÄ¹¤ò·Ð¤Æ½ÐÀ¤¤·¤¿¤ê¡¢Ìò°÷¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡¢¤È¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ó¤ËÄ¹¤¯¶Ð¤á¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½ÅÍÑ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ï¡¢¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤Ë½ªßá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
ÄêÇ¯¸å¤ÎµëÎÁ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤â¡ÖÇ¯¼ý300Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¶¤é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö300Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»Å»öÃµ¤·¤ÎÊ¬¿åÎæ¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤â300Ëü±ß¤Ê¤é¡¢¤è¤ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¡¢¹¥¤¤Ê»Å»ö¤òµá¤á¤Æ¡¢Å¾¿¦¡¢µ¯¶È¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÇ¯¼ý300Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤è¤¤¤Ê¤é¡¢Ãµ¤·Êý¼¡Âè¤Ç¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±´¶¼Õ¤µ¤ì´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¡×¤Ï²æËý¤¹¤ë¤Î¤âÆÀºö
ÄêÇ¯¸å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤Êý¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤ä¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤Ë»Ä¤ê¡ÊÄêÇ¯±äÄ¹¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¡Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇ¯¼ý¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÁÈ¿¥¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨Ç¯¼ý¤¬300Ëü±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤´Î©ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬ºÇÅ¬²ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º²¤òÇä¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤òà´Æ¹ö〞¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËÃ´¡¹¤ÈÆ¯¤¯¤Î¤Ï°¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¼¼ê¤ËÅ¾¿¦¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê»Å»ö¤ËÄ©¤à¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶µ°éÈñ¤ä¥í¡¼¥ó¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼Ö¤Ï¼êÊü¤·¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ù½Ð¤òºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÎð¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÇ¯¼ý¤Î¹â¤¤»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹Ä¹¤äÆ»Ï©¹©»ö¤Ê¤É¤ÎÆùÂÎÏ«Æ¯¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢60Âå¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÎÎÏÅª¤ËÁêÅö¸·¤·¤¤¤Ï¤º¡£¥à¥ê¤ò¤¹¤ë¤È·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¹©»ö¤Ç»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¾¤Ë½µ5Æü¡¢Æüµë2Ëü±ß¤ÇÆ¯¤¯¤È¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤ò365Æü¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤ò104Æü¡¢½ËÆü¤ò16Æü¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÔÆ¯¤Ç¤¤ëÆü¿ô¤Ï245Æü¤Ç¤¹¡Ê365Æü¡¾104Æü¡¾16Æü¡á245Æü¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÇ¯¼ý¤òÃ±½ã·×»»¤¹¤ë¤È490Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê245Æü¡ßÆüµë20,000±ß¡á490Ëü±ß¡Ë¡£
¡Ö1Æü2Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¹âÂÔ¶ø¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤ÇË³Ê¤ÎÊó½·¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»î»»¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢³ØÈñ¤â¥í¡¼¥ó¤âÁ´ÉôÊ§¤¤½ª¤¨¤¿Êý¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ç¯¼ý100Ëü¡Á200Ëü±ß¡¢·î¼ý´¹»»¤Ç10Ëü¡Á15Ëü±ß¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¡£¡ÖÇ¯¶â¤ËÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤ëÀ¸³è¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ç²Ô¤´¤¦¡×¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¤ò¾¯¤·²þÁõ¤·¤Æ¾®¤µ¤ÊµÊÃãÅ¹¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¶È¤Ê¤É¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëÆ»¤Ç¤¹¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢ÂÎÎÏ¤ËÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤»Å»ö¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò¶Ë¤á¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ý100Ëü¡Á200Ëü±ß¤Î¥é¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Æ·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¼«±Ä¶È¤äµ¯¶È¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ø¤Î»ä¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï²ð¸î¿¦¤Ç¤¹¡£²ð¸î¶È³¦¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÏ»Å»ö¤Ë¶¯¤¤ÃËÀ¤Î²ð¸î¿¦°÷¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·î¼ý¤Ï20Ëü±ßÂæ¤Ç¡¢Ç¯¼ý300Ëü¡Á400Ëü±ßÂæ¡£¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¡×»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê´î¤Ó¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÂÅÄ½¨¼ù
Àº¿À²Ê°å