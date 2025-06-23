¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤ÎÍ³Èæ¥¬ÉÍ¤ÇÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¤¬²¹ç¤ËÎ®¤µ¤ì»àË´
¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤ÎÍ³Èæ¥¬ÉÍ¤Ç17ºÐ¤Î¹â¹»2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬²¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢µß½õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤ÎÍ³Èæ¥¬ÉÍ¤Ç¡Ö²¹ç100¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÂç¿Í2¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ë118ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¤Î¹â¹»2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê17¡Ë¤Èºë¶Ì¸©¹ãÁã»Ô¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¡Ê27¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÍ§¿Í¤ÈÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²¹ç¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Î³¤´ß¤Ç¤Ï¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£