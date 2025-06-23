お得に滞在を楽しめる！猪苗代観光協会「猪苗代町ハッピートラベルチケット」
猪苗代観光協会は、お得に猪苗代町での滞在を楽しめる「猪苗代町ハッピートラベルチケット」を販売します。
猪苗代観光協会「猪苗代町ハッピートラベルチケット」
● 販売開始日時：2025年7月1日(火)午前10時〜
● 販売価格 ：2,000円(1枚)
● 利用可能額 ：4,000円分として利用可
● 販売場所 ：全国のセブン‐イレブン設置のチケット端末
(1回の操作で最大20枚購入可能)
● 販売枚数 ：限定3,395枚(無くなり次第終了)
【利用対象】
● 利用可能施設：猪苗代町内の指定宿泊施設(指定施設以外では使用不可)
● 利用期間 ：2025年7月1日(火)〜12月31日(水)の宿泊分
● 利用枚数 ：お一人様 1泊につき1枚(4,000円分) 利用可
(連泊の場合は 1泊につき1枚 利用可能)
猪苗代観光協会は、お得に猪苗代町での滞在を楽しめる「猪苗代町ハッピートラベルチケット」を販売。
全国のセブン‐イレブン設置のチケット端末にて、2025年7月1日(火)午前10時から購入可能！限定3,395枚の販売となり、無くなり次第終了します。
以下の指定施設でチケットの利用が可能です。
【利用可能宿泊施設】
No. 施設名(アイウエオ順) 電話番号 施設区分
1 会津猪苗代の宿 神田荘 0242-62-3402 民宿
2 あるぱいんロッジ 0242-62-3350 民宿
3 猪苗代観光ホテル 0242-62-4132 旅館
4 猪苗代四季の里 0242-63-1616 旅館
5 ヴィライナワシロ 0242-62-4111 ホテル
6 翁島温泉 玉の湯旅館 0242-65-2611 旅館
7 御もてなしの宿 悠ゆ亭 0242-63-1900 旅館
8 温泉ペンション Boom Boom 0242-63-0063 ペンション
9 御宿 万葉亭 0242-64-3789 旅館
10 貸別荘＆コテージ オール・リゾート・サービス 0242-63-0355 コテージ
11 グルモテコテージsengan 0241-32-2471 コテージ
12 国民宿舎 さぎの湯 0242-65-2515 旅館
13 コッヘル磐梯 0242-63-1746 ペンション
14 四季の宿 山中屋 0242-62-2422 民宿
15 しゃくなげ平貸別荘(第1別荘地／第2別荘地) 03-3379-2507 コテージ
16 白城屋旅館 0242-64-3214 旅館
17 スポーツビレッジ朝日荘 0242-62-3751 民宿
18 静楓亭 0242-62-5600 旅館
19 庭園露天風呂の宿 朝日屋旅館 0242-64-3111 旅館
20 花見屋旅館 0242-64-3621 旅館
21 磐梯西村屋 0242-64-3311 旅館
22 磐梯名湯リゾート ボナリの森 0242-64-3333 旅館
23 ヒーリングイン ホワイト ペンション 0242-65-2034 ペンション
24 ペンション R.B 0242-63-0570 ペンション
25 ペンション ヴェルレーヌ 0242-63-0855 ペンション
26 ペンション かぷりーす 0242-63-0234 ペンション
27 菜園オーベルジュすまいる 0242-67-1010 ペンション
28 ペンション ぽぽんた 0242-63-0369 ペンション
29 ペンション見鳥 0242-64-3373 ペンション
30 ホテルリステル猪苗代 0242-66-2233 ホテル
31 民宿 えびすや 0242-62-3347 民宿
32 民宿 藤屋 0242-62-2092 民宿
33 森の旅亭マウント磐梯 0242-64-3911 ホテル
34 やまき屋 0242-62-3554 民宿
35 リフレッシングイン ウェルカム・ウェルカム 0242-65-2481 ペンション
36 レイクサイドホテルみなとや 0242-65-2111 ホテル
37 レイクビュー猪苗代荘 0242-62-4511 ホテル
38 ログペンション 木輪 0241-32-2288 ペンション
39 ロッジ・ファミリーイン アットホームおおほり 0242-62-4316 民宿
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