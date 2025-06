お得に滞在を楽しめる！猪苗代観光協会「猪苗代町ハッピートラベルチケット」

猪苗代観光協会は、お得に猪苗代町での滞在を楽しめる「猪苗代町ハッピートラベルチケット」を販売します。

猪苗代観光協会「猪苗代町ハッピートラベルチケット」

● 販売開始日時:2025年7月1日(火)午前10時〜

● 販売価格 :2,000円(1枚)

● 利用可能額 :4,000円分として利用可

● 販売場所 :全国のセブン‐イレブン設置のチケット端末

(1回の操作で最大20枚購入可能)

● 販売枚数 :限定3,395枚(無くなり次第終了)

【利用対象】

● 利用可能施設:猪苗代町内の指定宿泊施設(指定施設以外では使用不可)

● 利用期間 :2025年7月1日(火)〜12月31日(水)の宿泊分

● 利用枚数 :お一人様 1泊につき1枚(4,000円分) 利用可

(連泊の場合は 1泊につき1枚 利用可能)

以下の指定施設でチケットの利用が可能です。

【利用可能宿泊施設】

No. 施設名(アイウエオ順) 電話番号 施設区分

1 会津猪苗代の宿 神田荘 0242-62-3402 民宿

2 あるぱいんロッジ 0242-62-3350 民宿

3 猪苗代観光ホテル 0242-62-4132 旅館

4 猪苗代四季の里 0242-63-1616 旅館

5 ヴィライナワシロ 0242-62-4111 ホテル

6 翁島温泉 玉の湯旅館 0242-65-2611 旅館

7 御もてなしの宿 悠ゆ亭 0242-63-1900 旅館

8 温泉ペンション Boom Boom 0242-63-0063 ペンション

9 御宿 万葉亭 0242-64-3789 旅館

10 貸別荘&コテージ オール・リゾート・サービス 0242-63-0355 コテージ

11 グルモテコテージsengan 0241-32-2471 コテージ

12 国民宿舎 さぎの湯 0242-65-2515 旅館

13 コッヘル磐梯 0242-63-1746 ペンション

14 四季の宿 山中屋 0242-62-2422 民宿

15 しゃくなげ平貸別荘(第1別荘地/第2別荘地) 03-3379-2507 コテージ

16 白城屋旅館 0242-64-3214 旅館

17 スポーツビレッジ朝日荘 0242-62-3751 民宿

18 静楓亭 0242-62-5600 旅館

19 庭園露天風呂の宿 朝日屋旅館 0242-64-3111 旅館

20 花見屋旅館 0242-64-3621 旅館

21 磐梯西村屋 0242-64-3311 旅館

22 磐梯名湯リゾート ボナリの森 0242-64-3333 旅館

23 ヒーリングイン ホワイト ペンション 0242-65-2034 ペンション

24 ペンション R.B 0242-63-0570 ペンション

25 ペンション ヴェルレーヌ 0242-63-0855 ペンション

26 ペンション かぷりーす 0242-63-0234 ペンション

27 菜園オーベルジュすまいる 0242-67-1010 ペンション

28 ペンション ぽぽんた 0242-63-0369 ペンション

29 ペンション見鳥 0242-64-3373 ペンション

30 ホテルリステル猪苗代 0242-66-2233 ホテル

31 民宿 えびすや 0242-62-3347 民宿

32 民宿 藤屋 0242-62-2092 民宿

33 森の旅亭マウント磐梯 0242-64-3911 ホテル

34 やまき屋 0242-62-3554 民宿

35 リフレッシングイン ウェルカム・ウェルカム 0242-65-2481 ペンション

36 レイクサイドホテルみなとや 0242-65-2111 ホテル

37 レイクビュー猪苗代荘 0242-62-4511 ホテル

38 ログペンション 木輪 0241-32-2288 ペンション

39 ロッジ・ファミリーイン アットホームおおほり 0242-62-4316 民宿

