お得に滞在を楽しめる！猪苗代観光協会「猪苗代町ハッピートラベルチケット」

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猪苗代観光協会は、お得に猪苗代町での滞在を楽しめる「猪苗代町ハッピートラベルチケット」を販売します。

 

猪苗代観光協会「猪苗代町ハッピートラベルチケット」

 

 

● 販売開始日時：2025年7月1日(火)午前10時〜

● 販売価格　　：2,000円(1枚)

● 利用可能額　：4,000円分として利用可

● 販売場所　　：全国のセブン‐イレブン設置のチケット端末

(1回の操作で最大20枚購入可能)

● 販売枚数　　：限定3,395枚(無くなり次第終了)

【利用対象】

● 利用可能施設：猪苗代町内の指定宿泊施設(指定施設以外では使用不可)

● 利用期間　　：2025年7月1日(火)〜12月31日(水)の宿泊分

● 利用枚数　　：お一人様 1泊につき1枚(4,000円分) 利用可

(連泊の場合は 1泊につき1枚 利用可能)

 

猪苗代観光協会は、お得に猪苗代町での滞在を楽しめる「猪苗代町ハッピートラベルチケット」を販売。

全国のセブン‐イレブン設置のチケット端末にて、2025年7月1日(火)午前10時から購入可能！限定3,395枚の販売となり、無くなり次第終了します。

 

以下の指定施設でチケットの利用が可能です。

【利用可能宿泊施設】

No.　施設名(アイウエオ順)　電話番号　施設区分

1　会津猪苗代の宿 神田荘　0242-62-3402　民宿

2　あるぱいんロッジ　0242-62-3350　民宿

3　猪苗代観光ホテル　0242-62-4132　旅館

4　猪苗代四季の里　0242-63-1616　旅館

5　ヴィライナワシロ　0242-62-4111　ホテル

6　翁島温泉　玉の湯旅館　0242-65-2611　旅館

7　御もてなしの宿　悠ゆ亭　0242-63-1900　旅館

8　温泉ペンション　Boom Boom　0242-63-0063　ペンション

9　御宿　万葉亭　0242-64-3789　旅館

10 貸別荘＆コテージ　オール・リゾート・サービス　0242-63-0355　コテージ

11 グルモテコテージsengan　0241-32-2471　コテージ

12 国民宿舎　さぎの湯　0242-65-2515　旅館

13 コッヘル磐梯　0242-63-1746　ペンション

14 四季の宿　山中屋　0242-62-2422　民宿

15 しゃくなげ平貸別荘(第1別荘地／第2別荘地)　03-3379-2507　コテージ

16 白城屋旅館　0242-64-3214　旅館

17 スポーツビレッジ朝日荘　0242-62-3751　民宿

18 静楓亭　0242-62-5600　旅館

19 庭園露天風呂の宿　朝日屋旅館　0242-64-3111　旅館

20 花見屋旅館　0242-64-3621　旅館

21 磐梯西村屋　0242-64-3311　旅館

22 磐梯名湯リゾート　ボナリの森　0242-64-3333　旅館

23 ヒーリングイン　ホワイト　ペンション　0242-65-2034　ペンション

24 ペンション　R.B　0242-63-0570　ペンション

25 ペンション　ヴェルレーヌ　0242-63-0855　ペンション

26 ペンション　かぷりーす　0242-63-0234　ペンション

27 菜園オーベルジュすまいる　0242-67-1010　ペンション

28 ペンション　ぽぽんた　0242-63-0369　ペンション

29 ペンション見鳥　0242-64-3373　ペンション

30 ホテルリステル猪苗代　0242-66-2233　ホテル

31 民宿　えびすや　0242-62-3347　民宿

32 民宿　藤屋　0242-62-2092　民宿

33 森の旅亭マウント磐梯　0242-64-3911　ホテル

34 やまき屋　0242-62-3554　民宿

35 リフレッシングイン　ウェルカム・ウェルカム　0242-65-2481　ペンション

36 レイクサイドホテルみなとや　0242-65-2111　ホテル

37 レイクビュー猪苗代荘　0242-62-4511　ホテル

38 ログペンション　木輪　0241-32-2288　ペンション

39 ロッジ・ファミリーイン　アットホームおおほり　0242-62-4316　民宿

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