【「World of Warships」×「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」コラボ第2弾】 7月10日~順次開催

ウォーゲーミングは、オンライン海戦アクションゲーム「World of Warships」とAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」とのコラボレーション第2弾を実施する。

コラボ第2弾では、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクターである小塗マキ、狐坂ワカモ、早瀬ユウカが新たに艦長として登場し、プレーヤーの指揮のもと海戦に挑む。さらに、PC版限定でアロナも艦長として参戦する。

登場スケジュールは、PC用「World of Warships」が7月10日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One用「World of Warships: Legends」が8月11日からの予定。

さらに、第1弾のコラボコンテンツも再登場する。小鳥遊ホシノ、十六夜ノノミ、奥空アヤネ、砂狼シロコ、黒見セリカが再び艦長として登場し、プレーヤーの艦隊に加わる。

また、彼女たちをイメージしてデザインされたプレミアム艦艇、ドイツ戦艦「BA Tirpitz」、アメリカ戦艦「BA Montana」、日本巡洋艦「BA 高梁」も復刻される。

(C) 2012 - 2025 Wargaming.net All rights reserved.

(C) 2012-2025 Wargaming.net. All rights reserved.

(C)NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.