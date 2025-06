ホテルラフォーレ那須に新コテージ「フォレストコテージ」

2024年12月27日に誕生した全8室の新棟は、親子3世代旅行やグループ旅行に最適!

そんな「フォレストコテージ」をより楽しく、お得に楽しめる「森のわくわくファミリープラン」が登場しています。

実施期間:2025年6月1日(日)〜8月31日(日)

料金:大人 32,740円〜/子ども(4名1室)24,390円〜 ※税込・サービス料込、別途入湯税

那須銘菓の詰め合わせ&ご当地ドリンク付きお部屋でゆっくり楽しめる地産食材のお食事(夕・朝食)チェキ(インスタントカメラ)レンタル&フォトフレーム付き

栃木県・那須高原に位置するリゾートホテル「ホテルラフォーレ那須」に、2025年6月1日(日)〜8月31日(日)の期間限定で、家族連れにぴったりの宿泊プラン「森のわくわくファミリープラン」が登場!

雄大な自然に囲まれた「フォレストコテージ」で、那須の味覚や思い出づくりが楽しめる内容が満載です。

特別なお部屋「フォレストコテージ」

「フォレストコテージ」は、2024年12月27日に誕生した全8室の新棟。

那須高原の自然を眺めるテラスと広々としたリビングを備えた「スタンダードタイプ」、

ロフトベッドを備えて、親子三世代ファミリーやお友達同士のグループ旅行などにも最適な「ロフトベッドタイプ」の2タイプがラインナップ。

それぞれ広々としたリビングを備えているので、お食事やゲーム、会話などワイワイ楽しむのにぴったりな空間になっています。

自然光が差し込むテラスから那須高原の四季折々の景色を望み、ゆったりとくつろげるリビングで団らんのひとときを過ごせます。

お部屋で楽しむ那須の味覚

夕食・朝食ともにお部屋食スタイル。

地元食材やお野菜をふんだんに使用し、和と洋が融合した料理長の遊び心溢れるディナーと

ヘルシー&ボリューミーなモーニングをBOXでお部屋にお届け。

プライベートな空間でゆっくりと食事を楽しめるので、小さな子供連れの家族や三世代旅行など、周囲を気にせずリラックスしてお食事を楽しむことができます。

地元のお菓子&ご当地ドリンク

チェックイン時には、栃木県産の銘菓とご当地ドリンクを用意。

ご家族での旅の思い出になるよう那須塩原市初のクラフトビール「NASU de SUNA」やご当地ドリンクのほか、

那須産のお米と出汁の旨味を掛け合わせた、新食感お米チップス「米女房」などの、地元銘菓の詰め合わせを提供。

様々な那須銘菓とお好みのご当地ドリンクを片手に、お部屋から那須高原を眺めながら、家族だんらんのひとときを過ごすことができます。

その日の内容により異なる組み合わせで、滞在初日から那須の味覚を堪能できます。

思い出を残せるチェキ&フォトフレーム

プランには、チェキのレンタル(10枚分)と木製フォトフレームが付属。

那須で過ごした大切なひとときを、その場で写真に残して形に残せます。

「フォレストコテージ」設備

「フォレストコテージ」は簡易流し台や電気ケトル、電子レンジ、冷蔵庫など設備も充実。

赤ちゃんとのお泊まりも安心です。

また、リビングの床はクッション性のあるフローリング材になっているのも、お子様連れには嬉しいポイントのひとつです。

各客室にお風呂、トイレが設置されています。

また、宿泊人数分の那須の銘菓も☆

アメニティは有料で、フロントで販売しています。

竹製歯ブラシ100円、木製ヘアブラシ300円、カミソリ100円、シャワーキャップ50円。

必要な場合はチェックイン時に購入しておくと便利です。

ラフォーレ那須の温泉も楽しめる

ホテルラフォーレ那須の魅力の一つでもある温泉ももちろん利用可能。

那須高原の自然に囲まれた静かな環境で心身ともにリラックスできる癒しの湯。

四季折々の風景を楽しみながら、開放感あふれる露天風呂でゆったりとした時間を過ごせます。

客室に宿泊人数分のタオル入りバスケットが設置されているので、必要なものを入れて温泉まで持ち歩きができます。

自然を満喫できる環境と、家族で過ごす特別な時間を演出する「森のわくわくファミリープラン」

那須の魅力と癒しが詰まったコテージで、思い出に残る夏のひとときを過ごせそうです。

