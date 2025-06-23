【台風の卵】24時間以内に台風発生で北上…最大瞬間風速23メートル程度まで発達か 気象庁発表
熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。
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２３日３時の観測によると、熱帯低気圧が小笠原近海の北緯２３度５５分、東経１４５度１０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、その中心は、２４時間後の２４日３時には父島の北北西約１２０キロの北緯２８度０５分、東経１４１度５０分を中心とする半径１１０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、４８時間後の２５日３時には八丈島の南約１２０キロの北緯３２度００分、東経１３９度４０分を中心とする半径１６５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００８ヘクトパスカルが予想されます。なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
今後の情報にご注意ください。
■勢力と風速
熱帯低気圧 a
2025年06月23日07時15分発表
23日06時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 小笠原近海
中心位置 北緯24度10分 (24.2度)
東経144度55分 (144.9度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
24日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 父島の北北西約170km
予報円の中心 北緯28度30分 (28.5度)
東経141度30分 (141.5度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
25日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 八丈島の南約120km
予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)
東経139度40分 (139.7度)
進行方向、速さ 北北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 165 km (90 NM)