ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡県筑後地方に大雨注意報 県内全域の雷注意報は継続（6月23日07… 福岡県筑後地方に大雨注意報 県内全域の雷注意報は継続（6月23日07時55分福岡管区気象台発表） 福岡県筑後地方に大雨注意報 県内全域の雷注意報は継続（6月23日07時55分福岡管区気象台発表） 2025年6月23日 8時29分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡管区気象台は23日午前7時55分,福岡県筑後地方に大雨注意報を発表した。県内全域の雷注意報は継続。筑後地方では低い土地の浸水に、福岡県では落雷に注意をそれぞれ呼びかけている。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 未明に福岡県筑前町四三嶋で建物火災 約20分後に消火（6月23日午前2時19分発生） JR鹿児島線、久大線でダイヤに乱れ 博多駅で特急ゆふ1号に車両不具合発生 九州でも増える外国人観光客、移動ルートは？ 地域は歓迎？困った？ 現場から考える 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 寺田屋, 思いやり, 射出成形機, 静岡, 住宅, 金属加工, 鎌倉, 神事, ネジ