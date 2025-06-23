２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．９３ドル（－０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８５．７ドル（－２２．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５９７．６セント（－８９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６７．７５セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．７５セント（－４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６８．００セント（－６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１２．５３（－１．８７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．９３ドル（－０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８５．７ドル（－２２．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５９７．６セント（－８９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６７．７５セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．７５セント（－４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６８．００セント（－６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１２．５３（－１．８７）
出所：MINKABU PRESS