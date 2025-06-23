【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（5月）14:00
予想　N/A　前回　-0.3%（前月比)
予想　0.8%　前回　0.9%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想　48.9　前回　48.3（製造業PMI（購買担当者指数）)
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想　47.8　前回　47.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00
予想　49.7　前回　49.4（ユーロ圏製造業PMI)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00
予想　50.0　前回　49.7（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想　46.8　前回　46.4（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想　51.1　前回　50.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45
予想　51.3　前回　52.0（製造業PMI・速報値)　
予想　53.1　前回　53.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.2　前回　53.0（コンポジットPMI・速報値)

中古住宅販売件数（5月）23:00　
予想　392.0万件　前回　400.0万件（中古住宅販売件数)　
予想　-1.3%　前回　-0.5%（中古住宅販売件数・前月比)

※予定は変更することがあります