【シンガポール】

消費者物価指数（CPI）（5月）14:00

予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)

予想 0.8% 前回 0.9%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ

製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30

予想 48.9 前回 48.3（製造業PMI（購買担当者指数）)

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30

予想 47.8 前回 47.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00

予想 49.7 前回 49.4（ユーロ圏製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00

予想 50.0 前回 49.7（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30

予想 46.8 前回 46.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30

予想 51.1 前回 50.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45

予想 51.3 前回 52.0（製造業PMI・速報値)

予想 53.1 前回 53.7（非製造業PMI・速報値)

予想 52.2 前回 53.0（コンポジットPMI・速報値)



中古住宅販売件数（5月）23:00

予想 392.0万件 前回 400.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -1.3% 前回 -0.5%（中古住宅販売件数・前月比)



※予定は変更することがあります

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