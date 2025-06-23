本日の予定【発言・イベント】
16:00 ウォラーFRB理事、国際中央銀行会議開会挨拶（質疑応答なし）
22:00 ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
23:00 ボウマンFRB副議長、国際中央銀行会議出席（質疑応答なし）
24日0:00 ナーゲル独連銀総裁、中央銀行について講演
2:10 グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3:30 クーグラーFRB理事、ウィリアムズNY連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）
EU外相理事会
カーニー加首相とフォンデアライエン欧州委員長が会談
※予定は変更することがあります
22:00 ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
23:00 ボウマンFRB副議長、国際中央銀行会議出席（質疑応答なし）
24日0:00 ナーゲル独連銀総裁、中央銀行について講演
2:10 グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3:30 クーグラーFRB理事、ウィリアムズNY連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）
EU外相理事会
カーニー加首相とフォンデアライエン欧州委員長が会談
※予定は変更することがあります