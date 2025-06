小芝風花と佐藤健がダブル主演し、6月27日配信開始となるAmazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』(Prime Video)より、主人公が不敵な笑みでリベンジを宣言する新予告編が解禁。さらに本作のテーマソング6曲が発表された。本作は、同名のNAVERウェブ小説を日韓共同プロジェクトとして日本で映像化。オスカー受賞映画『パラサイト 半地下の家族』(2019)を制作した韓国の大手エンターテインメント企業であるCJ ENMと、『愛の不時着』(2019)をはじめとする数々の国際的ヒット作を生み出してきた韓国屈指の制作会社スタジオドラゴンがタッグを組み、初の日本映像作品の企画を手掛けた。

第二弾予告では、主人公の美沙(小芝風花)が困難な状況の中、二度目の人生で痛快なリベンジを繰り広げる様子が描かれている。病気の闘病中に、親友と夫の不倫を知った美紗。親友に夫を寝取られたあげく「目ざわりだった」と毒づかれ、虐げられた人生に幕を閉じる。しかし、驚くべきことに彼女は10年前の2015年にタイムリープして、新たな人生をやり直すチャンスを得る。二度目の人生を手に入れた美紗は夫と親友を結婚させるという復讐を胸に立ち上がるが、想定外の出来事に何度もくじけそうになる。そんな彼女を影ながら支え続け、本当の幸せを見つけるための手助けをする上司の鈴木亘(佐藤健)。一度目の人生では出会わなかった救世主に戸惑う美紗。決して交わることのないはずの2人の人生が、今、動きだす。運命は変えられることに気がついた美沙が、自分の人生の主役として歩み始める姿、そして時に戸惑いながらも亘と心を通わせる美沙の様子が爽快な第二弾予告となっている。第二弾予告ではまた、6曲のテーマソングの中から、TWICEのJIHYOが歌う「New Days」が起用されている。二度目の人生を得た主人公が、美しい完璧なリベンジを果たす中で、自分らしい“本当の幸せ”を見つけるストーリーを彩る楽曲として、JIHYOの切ない歌声が作品の世界観をより一層深めている。さらに「New Days」同様に本作のために書き下ろされた残りの5曲も発表。RedVelvetのWENDYによる「Blazing Steps」、An Siuの「The Mask」、elleyの「Burn It Out」、Kangnam版とINIのTAKUMI & KYOSUKE版の2バージョンで贈る「So You Can Shine」、そしてMovie Closerの「Boom」と、今話題のアーティストらの楽曲が出そろった。Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』は、Prime Videoにて6月27日より毎週金曜2話ずつ配信(全10話)。