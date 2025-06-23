¸½Ìò»þÂå¤ÏŽ¢¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤Ž£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä81ºÐŽ¥¸µ»°°æÊª»ºËÜÉôÄ¹¤¬"·ÙÈ÷¤Î»Å»ö"¤Ë¸«½Ð¤·¤¿À¸¤¤¬¤¤
¢£70Âå¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ö·ÙÈ÷°÷¡×¤Î»Å»ö
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡È¥Û¥Ã¥È¡É¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¾½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤À¡£¿Íµ¤¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¸÷·Ê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÙ»Î»³Ï¼¤Î³¹¤Ç¤Ï¡Ö81ºÐ¤Î·ÙÈ÷°÷¡×¤Î³èÌö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î¡ÖËÜÄ®ÆóÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¡×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤ëÉÙ»Î»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢°ìÄ¾Àþ¤Ë¿¤Ó¤ëÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¾¦Å¹³¹¤¬¤Ä¤é¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê³¹ÊÂ¤ÈµðÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢Àä·Ê¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£ÃÄÂÎ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ð¥¹¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬ÍèË¬¤¹¤ë¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÇµÇ°»£±Æ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ò¸«¼é¤ë·ÙÈ÷°÷¤¿¤Á¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½»°æÀµÃË¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤À¡£
Æü¾Æ¤±¤·¤¿´é¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ç¡¢¡ÖSorry¡×¡ÖPlease¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢ÊâÆ»¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£²£ÃÇÊâÆ»¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖGo back¡ª¡×¤ÈÁÇÁá¤¯À©»ß¤¹¤ë¡£¼êÆë¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç·ÙÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤ë½»°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦¼Ò»þÂå
¤«¤Ä¤Æ¤Ï»°°æÊª»º¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿½»°æ¤µ¤ó¡£ÄêÇ¯¸å¤ÏºÊ¤ÈÆó¿Í¤Ç»³Íü¤Î»³Ãæ¸ÐÂ¼¤Ø°Ü½»¤·¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬É¬Í×¤À¡×¡Ö¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤ë¤ÇÌµ±ï¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢80Âå¤Î¸½Ìò·ÙÈ÷°÷¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÏ·¸å¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Ï¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â»Ä¶È¤·¤¿¤·¡¢ËèÈÕ¡¢¼è°úÀè¤ÎÀÜÂÔ¤äÅ°¥Þ¥ó¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤ÊÉÔ·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÑëÆáÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê°Ê²¼¡¢½»°æ¤µ¤ó¡Ë
¢£Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö³ëÆ£¡×¤ÈÈ¿¹³¿´
½»°æ¤µ¤ó¤¬»°°æÊª»º¤ØÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï1966Ç¯¡£·Ä±þÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô4Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë±Ñ¸¡1µé¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Â´¶È¸å¤Ë¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ëµ¤«¤é¸«¤ì¤Ð½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤À¤¬¡¢½»°æ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢ÁÄÉã¤Î½»°æÃ¤ÃË¤ÏÀïÁ°¤Îµì»°°æÊª»º¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¿Í¤Ç¡¢Éã¤â»°°æÊª»º¤ÎÌò°÷¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿Á¥Çõ²ñ¼Ò¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ÎÂçÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»°°æÊª»º¤ØÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ø½»°æ¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ç¤¿¤Þ¤é¤º¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÈ¿¹³¿´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¢ËèÆü³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÁÈ¿¥¤ËÇû¤é¤ì¤º¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤½³°Éô¤Ç¡Ø»°°æÊª»º¡Ù¤ÎÌ¾»É¤ò¤È¤³¤È¤óÍøÍÑ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¤Í¡×
¢£¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éËÜ¼Ò¤Ë¡Ö²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¡×¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ä
Æþ¼Ò6Ç¯ÌÜ¤Ë¿©ÎÁËÜÉô¤ØÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¿©ºà¤Î¿·µ¬³«Âó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¾»É°ì¤Ä¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¿ÍÌ®¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤ä¹á¹Á¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î³¤³°¤Î¹©¾ì»ë»¡¤Ë¤âÈô¤Ó²ó¤Ã¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Àª¤¤¤¢¤ë»þÂå¡£¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤â¸¦µæ³«È¯Èñ¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢Í¢Æþ¤·¤¿¿©ºà¤Î²Ã¹©³«È¯¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Åö»þ¡¢½»°æ¤µ¤ó¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¡×¤À¡£¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò¸¶ÎÁ¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Ïº½Åü¤ËÂå¤ï¤ëÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¤òÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¹©¾ì¤ò¹ñÆâ¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢À½Åü¥á¡¼¥«¡¼¤È10Ç¯¤¬¤«¤ê¤ÇÀ½ÉÊ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éËÜ¼Ò¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¥×¥ì¥¼¥ó¤·Ç§²Ä¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¹ñÆâ¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾¤ÎÂç¼ê°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¯¡¢½»°æ¤µ¤ó¤Ï¿©ÎÁËÜÉôÄ¹¤Þ¤Ç¾º¿Ê¤·¡¢60ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤¤¤ÎÀ¼¤¬ÍÍ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤Ñ¤êÃÇ¤Ã¤¿¡£´ë¶ÈÀï»Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿»°½½¿ôÇ¯¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»°°æÊª»º¡×¤ÎÌ¾»É¤Ë¤Ï¤â¤¦²¿¤ÎÌ¤Îý¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÌ´¤Ï¡Ö±àÄ¹¤µ¤ó¡×
2004Ç¯3·î¡¢ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤Îº¢¡¢Éã¤¬Â¾³¦¤·¡¢Ç¯Æâ¤ËÊì¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½»°æ¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤¬ÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿»³Ãæ¸Ð¤ÎÊÌÁñ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÊ¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«Ê¬¤Ï¹â·ì°µ¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤òÊú¤¨¡¢ºÊ¤â¿ÈÂÎ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯É×ÉØ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡¢ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë°¦¸¤¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¡¢°¦¸¤¤ËÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢»³Íü¤ÎÃÏ¤Ç»Ò¸¤¤¬2É¤¡¢3É¤¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀ¸Êª¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤ÎºîÊ¸¤Ë¤Ï¡ØÆ°Êª±à¤«¿¢Êª±à¤Î±àÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»³Ãæ¸Ð¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÌîÄ»¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¸¤¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤¡¤È¡£°¦¸¤¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤è¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»³Ãæ¸Ð¤Ø°Ü½»¤·¤Æ¡¢À²¹Ì±«ÆÉ¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÌÁñ¤Î¶á¤¯¤Ë¾®¤µ¤ÊÈª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤À¡£°Ü½»¸å¤â¾¦¼Ò¥Þ¥ó»þÂå¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¸ÜÌä¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤òÍê¤Þ¤ì¡¢½µ¤Ë2¡¢3Æü¤ÏÅìµþ¤Ø¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò10Ç¯¤Û¤É²á¤´¤·¡¢70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬·ÙÈ÷¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¸«¶Ë¤á¡×¤È¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×
Èà¤¬¶Ð¤á¤ë·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤ÇÉÙ»Î»³5¡¦6¹çÌÜ¤Î·ÙÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤é³°¹ñ¿Í¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æþ»³ÎÁ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë·¸¤Ï±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¡£
°µ¤¤Ê¤¯¡ÖHey you, pay¡Ê¤ª¤¤¡¢Ê§¤¨¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÍðË½¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê½»°æ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÄÌÌõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¬¤¤¿¤Î¤À¡£
Åö½é¤ÏÎ×»þ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢½»°æ¤µ¤ó¤â¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Æ»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÙ»Î»³¤Ï²Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹©»ö¸½¾ì¤ÎÉÕ¶á¤Ç°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤ÎÍ¶Æ³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«±ÒÂâ¤Î±é½¬¾ì¤Ç¼£°Â¤Î´Æ»ë¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬·ÙÈ÷¤Î»Å»ö¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ð¥¤¥È´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï·ÙÈ÷°÷¤ÎÍ¶Æ³¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ò¼é¤ë°ìÍã¤òÃ´¤¦»Å»ö¤Ê¤Î¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£·ÙÈ÷°÷¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤¬Â¿ÍÍ¤Ë¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë23Ç¯¤Î2·î¤«¤é·ÙÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖËÜÄ®2ÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¡×¤À¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎµÞÁý¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢·ÙÈ÷°÷¤Ï±Ñ¸¡2µé°Ê¾å¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÙ»Î»³¤Î»£±Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÆ»¤Ø¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ë¤Ê¤ë¤È²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¾¦Å¹³¹¤Î¸òº¹ÅÀ¤È¤¤¤¦¾ì½êÊÁ¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»¿Í¤ä¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤«¤é¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤«¤Ë¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ÂÁ´¤ËÍ¶Æ³¤Ç¤¤ë¤«¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÆñ¤·¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Î¿´¾ð¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ËÍ¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¤ØÍè¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ø»£¤ë¤Ê¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¸«¶Ë¤á¤¬É¬Í×¡£ÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊTake your photo while you are walking slowly.¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢ÀÄ¿®¹æ¤¬ÅÀÌÇ¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ë½Ð¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¡Ø¡ÊÊâÆ»¤Ø¡Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¡ÊGo back.¡Ë¡Ù¤ÈÍ¶Æ³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÉÝ¤¤´é¤·¤Æ¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¸ª½ñ¤ò¼Î¤Æ¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿¡ÖÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¡×
½»°æ¤µ¤ó¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ËèÄ«¡¢Æü¤Î½Ð¤ÎÉÙ»Î»³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤À¡£ÉÙ»Î»³¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë±À¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¸«¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÇÒ¤á¤Ê¤¤´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¤È¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤É¤³¤«Â¾¤Ë¤¤¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖÍ¼ÍÛ¤ÎÉ÷·Ê¤Ï»³Ãæ¸Ð¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È´«¤á¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤ï¤¶¤ï¤¶½»°æ¤µ¤ó¤Î¸µ¤ò¤Þ¤¿Ë¬¤ì¤Æ¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢³¤³°¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¤Ç¤Ï¡¢·ÙÈ÷¤Î»Å»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËLINE¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¹ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿ô½½¿Í¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¾¦¼Ò¥Þ¥ó»þÂå¤Ï»°°æÊª»º¤ÎÌ¾»É¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿ÍÌ®¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤ëÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢º£¤Ï¸ª½ñ¤Ê¤É¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Î²ñÏÃ¤äµ¤ÇÛ¤ê¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë´ò¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖËèÆü¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÉÙ»Î»³¤Î»Ñ¤âÆü¡¹ÊÑ¤ï¤ë¤«¤éÆ±¤¸É÷·Ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤ë½»°æ¤µ¤ó¡£
¢£º£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥é¥ó¥°¡×
Ä¹À¸¤¤·¤Æ¸µµ¤¤Ë·ÙÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¤Ï²¿¤è¤ê·ò¹¯´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤Èµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¡¢»Å»ö¤Ç7000Êâ¤ÏÆ°¤²ó¤ë¤«¤é¼«Á³¤È·ò¹¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ô¤¤¸¤¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Í¤Ð¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤â¤¢¤ë¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»þÂå¡£50Âå¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÏ·¸å¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½»°æ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢º£¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤ÆÀè¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£Ï·¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ¡ÈÏ·³²¡É¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
½»°æ¤µ¤ó¤ÏËèÆü¸½¾ì¤«¤éµ¢¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¸Ü¤ß¤ë¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤±ÑÃ±¸ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼½ñ¤ò¤Ò¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¡£¼«Ê¬¤Î±Ñ²ñÏÃ¤Ï¤É¤¦¤â·ø¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬¤è¤¯»È¤¦¥¹¥é¥ó¥°¡ÊÂ¯¸ì¡Ë¤ò°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö·ÙÈ÷°÷¤ÏÄêÇ¯¤¬¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤«¤é¡×¤È¡¢²÷³è¤Ë¾Ð¤¦½»°æ¤µ¤ó¡£80Âå¤Ë¤·¤Æ¸þ¾å¿´¤Ï¤Ê¤ª¿Ô¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
----------
²ÎÂå ¹¬»Ò¡Ê¤¦¤¿¤·¤í¡¦¤æ¤¤³¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼
1964Ç¯¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿¡½¥¸¥å¡¢»ö·ï¼èºà¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø²»±©¡Ö¤ª¼õ¸³¡×»¦¿Í¡Ù¡¢¡ØÀº»ÒÄó¶¡¡½Éã¿Æ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡¢¡Ø°ìºý¤ÎËÜ¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½3¡¦11³¨ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¤¤ï¤Æ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡¢¡Ø·ÄØæÍÄÃÕ¼Ë¤ÎÎ®µ·¡Ù¡¢¡Ø100ºÐ¤ÎÈë·í¡Ù¡¢¡Ø¶À¤ÎÃæ¤Î¤¤¤ï¤µ¤¤Á¤Ò¤í¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼ ²ÎÂå ¹¬»Ò¡Ë